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  • Агент: «Зинченко сломал мизинец после предложения о трансфере от «Манчестер Сити»

Агент: «Зинченко сломал мизинец после предложения о трансфере от «Манчестер Сити»

28 октября 2016, 14:50
2

Анатолий Патук, представитель полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, ныне выступающего на правах аренды за ПСВ, рассказал о травме украинского футболиста накануне его переезда в Англию.

«Как сейчас помню: 29 апреля «Манчестер Сити» отправил первое предложение по Саше, 30-го – второе, на которое «Уфа» согласилась, а на следующий день Руслан Камболов сломал ему мизинец на ноге. Две недели в гипсе. Рычал на докторов, чтобы забыли про тренировки и игры, но перед матчем с «Амкаром» Саше делают два укола в палец, скотчем приматывают его к безымянному, делают накладку и выпускают на искусственную крошку, где два тайма его пытаются убить.

А утром Саша не чувствовал ногу – ни палец, ни стопу. Сказали ему: «Спартак» забудь – а «Спартак» было важно поставить на место, Сашу даже не хотели смотреть там, когда мы полгода шатались по дворам в Москве, – чемпионат Европы забудь, контракт с «Манчестер Сити» тоже.

Он всегда хочет играть. С травмами, с переломами. В этом плане ПСВ поступает разумно, прежде всего думает о здоровье футболиста, чтобы не усугубить травмы, а потом уже о результате. Ему дали время, чтобы перезарядить пушку и полностью восстановиться, это разумно.

Нужно родиться с внутренним стержнем. Бывает, что кто-то начнет со злости все ломать в раздевалке, когда не получит места в составе. А он другой. Всю злость, негативную энергию проводит через себя, чуть позлится – и на следующий день отыгрывается уже на мяче, на тренировках. Все надо начинать с себя, даже в негативе искать позитив», — сказал Патук.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Уфа Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (2)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477655786
Респект! Больше сказать нечего.
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Дон Посей
1477686888
Какая-то бредовая статья. Кто что ломал, кто рычал, кто кому что-то колол и кого убили? Что надо забыть, кого на место,какую пушку каким негативом в себе стержнем зарядить? Или это, бл..., тупой перевод с "кураинськой мовы"? Из заголовка ясно одно - Зинченко сломал мизинец Анатолию Патуку, который показал ему "распальцовку" после предложения от МСити.
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