Агент: «Зинченко сломал мизинец после предложения о трансфере от «Манчестер Сити»

Анатолий Патук, представитель полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, ныне выступающего на правах аренды за ПСВ, рассказал о травме украинского футболиста накануне его переезда в Англию.

«Как сейчас помню: 29 апреля «Манчестер Сити» отправил первое предложение по Саше, 30-го – второе, на которое «Уфа» согласилась, а на следующий день Руслан Камболов сломал ему мизинец на ноге. Две недели в гипсе. Рычал на докторов, чтобы забыли про тренировки и игры, но перед матчем с «Амкаром» Саше делают два укола в палец, скотчем приматывают его к безымянному, делают накладку и выпускают на искусственную крошку, где два тайма его пытаются убить.

А утром Саша не чувствовал ногу – ни палец, ни стопу. Сказали ему: «Спартак» забудь – а «Спартак» было важно поставить на место, Сашу даже не хотели смотреть там, когда мы полгода шатались по дворам в Москве, – чемпионат Европы забудь, контракт с «Манчестер Сити» тоже.

Он всегда хочет играть. С травмами, с переломами. В этом плане ПСВ поступает разумно, прежде всего думает о здоровье футболиста, чтобы не усугубить травмы, а потом уже о результате. Ему дали время, чтобы перезарядить пушку и полностью восстановиться, это разумно.

Нужно родиться с внутренним стержнем. Бывает, что кто-то начнет со злости все ломать в раздевалке, когда не получит места в составе. А он другой. Всю злость, негативную энергию проводит через себя, чуть позлится – и на следующий день отыгрывается уже на мяче, на тренировках. Все надо начинать с себя, даже в негативе искать позитив», — сказал Патук.