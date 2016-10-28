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  • Гершкович: «Солидарен с Романцевым. Каррера не уважает свою профессию»

Гершкович: «Солидарен с Романцевым. Каррера не уважает свою профессию»

28 октября 2016, 14:40
25

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович согласился со словами Олега Романцева, который заявил, что не будет общаться с наставником «Спартака» Массимо Каррерой, пока тот не выучит русский язык.

«Олег Иванович поднял очень серьезную тему. И к нему надо прислушаться! Я приведу вам просто один пример. Гвардиола, когда возглавил «Баварию», говорил по-немецки. Сейчас он работает в Англии – говорит по-английски. А у нас Хиддинк, Капелло, тот же Каррера не считают нужным изучать русский. Это неуважение к своей профессии!

Тренер – это психолог, который должен уметь общаться с подопечными на их родном языке, доносить им тонкости тренировочного процесса. И Романцев это прекрасно понимает. А как можно, не зная языка, управлять командой?

Взять того же Луческу. Вы заметили, что ему не требуется переводчик, когда журналист задает вопрос. То есть он понимает русский. Думаю, через какое-то время он уже начнет говорить на нем на пресс-конференциях и в ходе флеш-интервью.

А вот в Каррере я не уверен. Но здесь уже есть и вопросы к работодателю. Почему бы клубу не прописать в контракте, что за какое-то время иностранный специалист должен выучить наш язык? Так что я солидарен с Романцевым», – сказал Гершкович.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Каррера Массимо
Комментарии (25)
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APchelov
1477655343
Ничего смешнее не читал. И самое смешное, что ведь он это всерьёз )
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ttter
1477657554
Руководство "Краснодара" после приглашения белоруса Олега Кононова отказалось платить налог в размере 5 млн рублей Объединению отечественных тренеров во главе с Михаилом Гершковичем, заявив специалиста в качестве не главного, а старшего тренера. В ответ Гершкович заявил, что его организация будет добиваться внесения поправок в регламент Российского футбольного союза /РФС/. "Нам вынесли замечание за то, что мы не заплатили 5 млн за тренера, который родился, вырос, учился в России и получил лицензию, - написал Галицкий в социальной сети "Твиттер". - Всегда расстраиваешься, когда тебе за то, что ты тратишь деньги, ещё и замечание выносят. Да, мы нашли лазейку, потому что я лучше потрачу деньги на нашу школу, чем на Гершковича и его объединение. И мы гордимся уровнем тренеров нашей школы, я им поднял зарплаты, и в академии они получают уже 60-80 тысяч рублей и будут получать ещё больше. А Гершковичу я денег не дам, хоть заклеймите меня, не дам".
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za logiku
1477657603
Чем занимается эта шарашка? Объединение отечественных тренеров... Патриотические гранды выпрашивает, предлагая расистские законы ущемляющие иностранцев? Растите своих и никто не пригласит иностранцев, кроме агентов и дотационных клубов где пилят бабло! Я тоже считаю, что в моей стане надо говорить на моём языке, но если специалиста пригласили работать, а он не "понаехал", то тут уж дай ему работать так, как он согласился.
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МЯСО87
1477657692
Нахер это нужно? В команде кроме русских еще пяток разноговорящих... и каждый из них выучит свой русский язык и совсем перестанут друг друга понимать, лучше через переводчика
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lek!
1477659217
а в спартаке что все русские ??? Честно говоря раздули ненужное , где те которых вы перечислили и где вы ?
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Munez89
1477660252
А ни Че что Луческу столько лет в Украине прожил, которая до недавних времён говорила на русском, поэтому он обязан не только понимать без переводчика но и разговаривать на нем свободно!Гершкович баран
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СМЕРШiРУ
1477660823
Конкурс "тупой и ещё тупее" продолжается! Романцев Гершкович Червиченко - кто следующий! По ходу точно успехи Спартака прямо жопу жгут всем завистникам неудачникам.
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Антибиотик
1477661230
До выделываетесь, скоро к вам из иностранных тренеров никто не приедет. Не нравится, отечественного тренера ищите, вон Романцев пусть и тренирует тогда, раз такой умный.
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cska-62
1477662721
Изучить итальянцу с нуля русский язык очень сложно. Почти как нам китайский. Если же Каррера задержится в России, то выучит. Нет никаких сомнений. Его же приглашали лишь в тренерский штаб, и даже не главным тренером! Сравнение с Гвардиолой - полное невежество! Пеп без труда может освоить языки романо-германской группы, а в России, Польше, Чехии или Сербии он никогда не работал и не изучал с лёту совершенно незнакомые ему языки других языковых групп.
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Black Giz
1477664203
Интересное сравнение привели с Луческу. Взять того же Луческу. Вы заметили, что ему не требуется переводчик, когда журналист задает вопрос. То есть он понимает русский. Ну так извините меня сколько Мирча работал в украинском чемпе с Шахтой? Напомнить?
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