Гончаренко зимой может пройти стажировку в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко ближайшей зимой может пройти стажировку в «Манчестер Сити». Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

«Все моменты по соглашению будут в зимний перерыв: кто-то поедет на стажировку, кто-то с кем-то сыграет. Мы сейчас большое внимание уделяем киберфутболу. Мы пытаемся сделать игру между нашим игроком против представителя «Сити». Мы надеемся, что кто-то из детских тренеров посетит «Сити», плюс это, естественно, медицинский штаб. Повторю, это запланировано на зимний перерыв.

Стажировка Гончаренко в «Сити»? Я хотел бы промолчать об этом, но это один из вариантов, что Виктор Михайлович может посетить «Сити» и пообщаться с Гвардиолой», – сказал Газизов.