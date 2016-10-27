Газизов: «Уфе» нужно гнать прочь мысли о победе в Кубке России»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о перспективах команды в Кубке России после победы над «Тереком».

«Для любой команды второй по значимости турнир в России важен, более короткого пути к титулу нет. Для нас Кубок России важен. Победа над таким соперником, как «Терек», далась нам нелегко. Мысли о победе в Кубке России надо гнать прочь, если они даже приходят. Надо просто готовиться к каждому матчу. Я полностью поддерживаю Гончаренко в том, что мы работаем от матча к матчу.

Именно следующий матч самый важный для нас. Так дальше и будет. Когда настанет серия четвертьфиналов, тогда будем на эту встречу настраиваться, а наперед пока загадывать не будем», – сказал Газизов.