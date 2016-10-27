Гончаренко: «Нужно позволить командам проводить четвертую замену»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подвел итог матча 1/8 финала Кубка России против «Терека» (1:1; 4:3 в серии пенальти).

«Думаю, матч понравился болельщикам. Игра была бескомпромиссной, много борьбы и единоборств. Где-то преимущество было у нас, где-то – у «Терека». Обе команды очень хорошо готовы физически, таким образом мы дошли до серии пенальти. Кстати, думаю, что когда матч проходит 120 минут, нужно позволить командам проводить четвертую замену, правила нужно изменить. На футболистов ложится огромная нагрузка. В целом, довольны тем, что прошли в следующую стадию.

Мы сражаемся в каждом матче Премьер-лиги, посмотрим по итогам сезона, что из этого получится. Это касается и кубка страны. Есть отдельный матч и соперник – готовимся к игре», – сказал Гончаренко.