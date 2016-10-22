Гончаренко: «Ничья с «Ростовом»? Для победы нужно забивать, однако даже одно очко – это движение вперед»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после матча 11-го тура РФПЛ против «Ростова» остался доволен игрой своих подопечных и результатом встречи. Напомним, команды свели дело к ничьей – 0:0.

«У нас сегодня имелись хорошие моменты. Мы знали, что «Ростову» будет тяжело в столь плотном графике. Но мы понимали, что для победы нужно забивать. Понятно, что любое очко – это движение вперед, поэтому результатом и игрой доволен. Действия в обороне? В защите «Уфа» выглядела хорошо», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш Футбол».