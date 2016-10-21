Гвардиола: «Саутгемптон» играл лучше «Интера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями накануне матча девятого тура АПЛ против «Саутгемптона».

«Я в четверг смотрел их матч, и они играли восхитительно. Они были намного лучше «Интера», который нанес всего один удар в створ.

«Саутгемптон» создал шесть–семь отличных моментов, это прекрасная команда, и завтра нам будет тяжело», – сказал Гвардиола.

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Интер» обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.

Встреча «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» состоится в субботу, 22 октября. Начало – в 15:30 по московскому времени.