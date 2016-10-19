Лига чемпионов. «Бавария» крупно обыграла ПСВ

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» со счетом 4:1 обыграла ПСВ. В составе мюнхенцев отличились Томас Мюллер, Джошуа Киммих, Роберт Левандовски и Арьен Роббен, за ПСВ забил Лусиано Нарсинг.

После трех туров «Бавария» имеет шесть очков и занимает второе место в группе, ПСВ с одним баллом находится на третьей позиции, по дополнительным показателям опережая «Ростов».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 3-й тур

Бавария (Германия) – ПСВ (Голландия) – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мюллер, 13; 2:0 – Киммих, 21; 2:1 – Нарсинг, 41; 3:1 – Левандовски, 59; 4:1 – Роббен, 84.

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