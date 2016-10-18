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  • Агент Миранчука: «Просим 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, а у нас обсуждение сотрудничества»

Агент Миранчука: «Просим 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, а у нас обсуждение сотрудничества»

18 октября 2016, 15:54
16

Агент полузащитника«Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о подъемных представителей футболиста в размере 4 миллионов евро, а также об интересе к полузащитнику со стороны «Спартака», «Зенита», «Рубина» и «Краснодара».

– Все эти слухи мы комментировать не собираемся. Это выеденного яйца не стоит. У парня действующий контракт с «Локо». Ведем работу по его продлению. Алексей сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде улучшить результаты. Больше сейчас, по сути, говорить не о чем.

– То есть вы не просите у «Локомотива» 4 миллиона подъемных?

– Просят милостыню и пощады. А у нас идет обсуждение дальнейшего сотрудничества. Мы ничего и никогда не просим. Это не про нас.

– Когда контракт может быть продлен?

– Это зависит не только от нас. Но и от клуба. Не знаю, почему появляется информация про 4 миллиона подъемных. Видимо, кому-то это нужно. Но эту информацию запустили не мы.

– Ранее появлялась информация о серьезном интересе к Алексею со стороны «Зенита», «Краснодара», «Спартака». Сейчас есть предложения?

– Могу заявить, что мы не с кем из других клубов переговоров не ведем. Алексей хочет помочь «Локомотиву». Хотя игрок он, безусловно, интересный и востребованный.

– Как дела у его брата Антона? Когда он вернется в «Локомотив» из аренды в «Левадии»?

– У него все хорошо. По условиям аренды, в ноябре он должен вернуться в «Локомотив».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Спартак Рубин Краснодар Зенит Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (16)
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Dimon013
1476795691
Молодежь избалованная)))
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Нас Много
1476795892
Ещё одного молодого, глупого угробят...
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Антибиотик
1476796168
Пока существуют агенты, наша молодежь никогда не будет оставаться в клубах, которые их воспитали и не будет никакого патриотизма. Игрок еще ничего не показал, а уже миллионы евро требует.
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FanatSerj
1476796732
Да уж лимит, лимит, что ж ты делаешь с нашими ногамячистами.
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marslond
1476797908
Футбольные коллекторы. Деньги ни за что получают. В принципе, клуб и игрок сами могут договориться без этих посредников.
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товрос
1476804523
3 миллиарда на строительство стадиона Зенит,4 миллиона Миранчуку...и тд,а говорят зарплату платить нечем футболистам хи-хи-хи
Ответить
ufos73
1476805374
Какой грубый ангент! С таким далеко не уедешь
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Анатолий Одинец
1476807088
В древнем Риме были гладиаторские бои и рабы-гладиаторы тоже очень дорого стоили. Теперь - футбол и футболисты. Но где зрелище! Где Зрелище!!!
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killerman77
1476813498
Агент Миранчука: «Просим 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, а у нас обсуждение сотрудничества» 4 ляма и обсуждаем дальнейшее сотрудничество, а если нет 4-ёх лямов, то и обсуждать нечего...
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bafor
1476832492
Лимит - лобби российских футболистов и их агентов. Бабло теперь вагонами рубят, ни кого не стесняясь.
Ответить
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