Агент Миранчука: «Просим 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, а у нас обсуждение сотрудничества»

Агент полузащитника«Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о подъемных представителей футболиста в размере 4 миллионов евро, а также об интересе к полузащитнику со стороны «Спартака», «Зенита», «Рубина» и «Краснодара».

– Все эти слухи мы комментировать не собираемся. Это выеденного яйца не стоит. У парня действующий контракт с «Локо». Ведем работу по его продлению. Алексей сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде улучшить результаты. Больше сейчас, по сути, говорить не о чем.

– То есть вы не просите у «Локомотива» 4 миллиона подъемных?

– Просят милостыню и пощады. А у нас идет обсуждение дальнейшего сотрудничества. Мы ничего и никогда не просим. Это не про нас.

– Когда контракт может быть продлен?

– Это зависит не только от нас. Но и от клуба. Не знаю, почему появляется информация про 4 миллиона подъемных. Видимо, кому-то это нужно. Но эту информацию запустили не мы.

– Ранее появлялась информация о серьезном интересе к Алексею со стороны «Зенита», «Краснодара», «Спартака». Сейчас есть предложения?

– Могу заявить, что мы не с кем из других клубов переговоров не ведем. Алексей хочет помочь «Локомотиву». Хотя игрок он, безусловно, интересный и востребованный.

– Как дела у его брата Антона? Когда он вернется в «Локомотив» из аренды в «Левадии»?

– У него все хорошо. По условиям аренды, в ноябре он должен вернуться в «Локомотив».