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  • Бубнов: «Если бы от Кудряшова так «прилетело» в бедро Карпину, он бы изменил свое мнение об удалении»

Бубнов: «Если бы от Кудряшова так «прилетело» в бедро Карпину, он бы изменил свое мнение об удалении»

17 октября 2016, 22:40
23

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов считает безоговорочным удаление защитника «Ростова» Федора Кудряшова за фол на хавбеке красно-белых Романе Зобнине в матче 10-го тура РФПЛ. Эксперт не согласен с мнением бывшего главного тренера спартаковцев Валерия Карпина, заявившего, что максимальным наказанием за данный эпизод для игрока желто-синих должна была стать желтая карточка.

«Никаких вопросов к арбитру матча у меня нет. Меня не волнует, что говорят некоторые эксперты, считая, что желтой карточки за фол Кудряшова на Зобнине было бы достаточно. Если бы так в бедро «прилетело» Олегу Романцеву или Валерию Карпину, они бы точно изменили свое мнение об эпизоде. Чистейшее удаление! Разъясню для сомневающихся: Кудряшов даже близко до мяча не дотягивался, когда спартаковец уже прокинул его себе на ход. По новым директивам УЕФА и ФИФА – это удаление, а может и последующая дополнительная дисквалификация. Кудряшова за такой фол уже удаляли с «Аяксом», выводов он не сделал.

Семь удалений у «Ростова» в 10-ти матчах? Это перебор, конечно, тренерскому штабу давно пора обратить на это внимание. Но до игроков либо не доходит, либо они получают такую установку – играть жестко. Никакого заговора против «Ростова» со стороны судей не вижу, это вина непосредственно игроков – или установка, или нехватка мастерства при игре в отборе. Пусть тренеры разбираются с этим», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кудряшов Федор Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (23)
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filosof sparty
1476734240
Именно это я сегодня писал в комментарии к статье...
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СМЕРШiРУ
1476734726
Ай да МОЛОДЕЦ господин Бубнов!!!
Прям Романцева и Карпушу рылом да в салат!!!
БРАВО! БРАВО!
Не хрен чушь нести господа горе-эксперты..
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Тraumtanzеr
1476734919
Красава.
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Aztec58
1476735012
Бубнов в принципе прав, хотя Гацкана в игре с Зенитом и Тереком удаляли не совсем по делу, ага.
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спартак спартаков1
1476738097
заслуженная карточка
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VikNMar
1476764503
Бубен , если безборолый прав , то тебя в каждом матче на 2-ой минуте удалять должны были !
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товрос
1476765370
если бы у бабушки был бы...я больше прислушиваюсь к мнению Романцева и Карпина.
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товрос
1476766570
я специально посмотрю матч который будет судить в европе Безбородов,посмотрю какие он там наказания вынесет и за что.если он покажет такие красные карточки там,больше наших судей там не увидите
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Kurp
1476772272
У Бубнова надо замерить температуру, несет всякую херню в защиту Спартака , авторитет Карпина и Романцева уже его не смущает, сам же говорил после игры Ростова с Зенитом, что пенальти и удаление были не верными, а сейчас говорит уже другое. Странный человек.
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yaran56
1476778821
Если бы в бубен получал меньше в молодости, может более реальнее смотрел на вещи.
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