Бубнов: «Если бы от Кудряшова так «прилетело» в бедро Карпину, он бы изменил свое мнение об удалении»

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов считает безоговорочным удаление защитника «Ростова» Федора Кудряшова за фол на хавбеке красно-белых Романе Зобнине в матче 10-го тура РФПЛ. Эксперт не согласен с мнением бывшего главного тренера спартаковцев Валерия Карпина, заявившего, что максимальным наказанием за данный эпизод для игрока желто-синих должна была стать желтая карточка.

«Никаких вопросов к арбитру матча у меня нет. Меня не волнует, что говорят некоторые эксперты, считая, что желтой карточки за фол Кудряшова на Зобнине было бы достаточно. Если бы так в бедро «прилетело» Олегу Романцеву или Валерию Карпину, они бы точно изменили свое мнение об эпизоде. Чистейшее удаление! Разъясню для сомневающихся: Кудряшов даже близко до мяча не дотягивался, когда спартаковец уже прокинул его себе на ход. По новым директивам УЕФА и ФИФА – это удаление, а может и последующая дополнительная дисквалификация. Кудряшова за такой фол уже удаляли с «Аяксом», выводов он не сделал.

Семь удалений у «Ростова» в 10-ти матчах? Это перебор, конечно, тренерскому штабу давно пора обратить на это внимание. Но до игроков либо не доходит, либо они получают такую установку – играть жестко. Никакого заговора против «Ростова» со стороны судей не вижу, это вина непосредственно игроков – или установка, или нехватка мастерства при игре в отборе. Пусть тренеры разбираются с этим», – сказал Бубнов.