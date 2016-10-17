Примера. «Эйбар» уступил «Осасуне»

В поединке восьмого тура Примеры «Эйбар» в родных стенах потерпел поражение от «Осасуны». Хозяева открыли счет уже на первой минуте встречи, однако после были вынуждены дважды доставать мяч из сетки ворот после ударов Леона. В конце первого тайма счет сравнялся усилиями Энриха, а на 58-й минуте Торрес своим голом принес победу памплонцам.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Эйбар (Эйбар) – Осасуна (Памплона) – 2:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Эскаланте, 1;1 – Леон, 29; 1:2 – Леон, 32; 2:2 – Энрих, 45; 2:3 – Торрес, 58.