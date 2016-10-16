Фанаты «Интера» – об Икарди: «Ты не мужчина. Ты не капитан. Ты просто мерзкий кусок дерьма»

В матче 8-го тура Серии А между «Интером» и «Кальяри» фанаты черно-синих растянули на трибунах оскорбительный баннер с надписью «Ты не мужчина. Ты не капитан. Ты просто мерзкий кусок дерьма» в адрес нападающего Мауро Икарди.

Отметим, что подобное поведение болельщиков вызвано одной из частей автобиографии футболиста, где рассказывается об инциденте между игроком и болельщиком. В частности, в 2015 году после поражения от «Сассуоло» Икарди отдал свою футболку ребенку, но ее выхватил выскочивший фанат и бросил обратно в аргентинца. Игрок же ответил грубостью, благодаря чему стал уважаем в команде.