Деменко: «В случае с Кудряшовым можно было обойтись желтой карточкой»

Бывший футболист «Спартака» и «Ростова» Максим Деменко высказал мнение о прошедшем очном противостоянии команд. Напомним, матч закончился победой красно-белых со счетом 1:0. Также Деменко заявил, что защитник дончан Федор Кудряшов заслуживал не красной, а желтой карточки.

«Игра между «Спартаком» и «Ростовом» была абсолютно равной, несмотря на то, что гости играли в меньшинстве. «Ростов» выглядел достойно. Несмотря ни на что, им удалось сохранить тактику и рисунок игры. Что касается судейства, на мой взгляд, в случае с Федором Кудряшовым можно было обойтись желтой карточкой. Вероятно, это было сделано неумышленно, ведь на поле любое действие – доли секунды, повторов нет, судья принял именно такое решение.

Глушаков проявил себя в матче: это и активность на поле в целом, и забитый решающий гол. У «Ростова» выручал команду Джанаев и был лидером. Конечно, хотелось бы посмотреть на ход игры, если бы команды были в полных составах. «Ростов» бился до конца. Видимо, удача оказалась на стороне красно-белых», – заявил Деменко.