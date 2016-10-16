Генич: «По игровой модели «Ростов» обыграл «Спартак»

Футбольный комментатор Константин Генич дал оценку игре «Спартака» и «Ростова» (1:0) в очном противостоянии в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Впечатлило, как качественно играл «Ростов» в первом тайме. «Спартак» выглядел разрозненно: вышел играть с тремя центральными защитниками и долго не мог понять, кто где должен находиться. После перерыва ситуация поменялась. «Спартак» остался в большинстве, поэтому Глушаков начал играть ближе к атаке – в итоге Зе Луиш очень удачно вскрыл оборону, а Денис забил победный мяч. По качеству игра оставляла желать лучшего.

На мой взгляд, по игровой модели «Ростов» превзошел «Спартак». Впрочем, это та самая история, когда игра забывается, а результат остается. «Ростов» показал, что очень хорошо готов функционально. В преддверии матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов это не может не радовать», –заявил Генич.