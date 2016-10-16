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Генич: «По игровой модели «Ростов» обыграл «Спартак»

16 октября 2016, 08:58
121

Футбольный комментатор Константин Генич дал оценку игре «Спартака» и «Ростова» (1:0) в очном противостоянии в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Впечатлило, как качественно играл «Ростов» в первом тайме. «Спартак» выглядел разрозненно: вышел играть с тремя центральными защитниками и долго не мог понять, кто где должен находиться. После перерыва ситуация поменялась. «Спартак» остался в большинстве, поэтому Глушаков начал играть ближе к атаке – в итоге Зе Луиш очень удачно вскрыл оборону, а Денис забил победный мяч. По качеству игра оставляла желать лучшего.

На мой взгляд, по игровой модели «Ростов» превзошел «Спартак». Впрочем, это та самая история, когда игра забывается, а результат остается. «Ростов» показал, что очень хорошо готов функционально. В преддверии матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов это не может не радовать», –заявил Генич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Генич Константин
Комментарии (121)
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gor77
1476600529
Хоть один из болельщиков Спартака открыто сказал о прошедшей игре. А ведь сколько "комментаторы" пели дифирамбов во время игры Спартаку. Кстати, правда это больше вопрос к Матч Тв, - почему разрешают весть репортажи заведомо ангажированным дикторам? Уж если на канале говорят о профессионализме, так уж и держите слово. Может быть поэтому Юрий Розанов и ушёл комментировать КХЛ? Товарищ Орлов не в счёт. Он живёт в СПб.
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Диктор
1476601938
А по счету проиграл-так что плевать на твое мнение.
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B_A_IV
1476602131
НУ ВООБЩЕМ ЭТОГО И ЖДАЛИ . после недельного поросячего визга, он всё еще продолжается
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Виталий1
1476605308
Поздравляю Ростов со вчерашней заслуженной победой! Визгливый свинарник разогнать!
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ljrljr0505
1476605407
ростов смотрелся очень неплохо, но судья сломал игру. оставить команду вдевятером- это круто.
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sergun-kuk
1476606057
Рейнгольд: «Футболисты «Ростова» играли по-хамски, за что заслуженно были удалены»
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alll-1
1476606091
эксперт .уев
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sevsor
1476606415
Фразу: "Судьи со "Спартаком" рассчитались за "Зенит", - первый раз услышал от комментаторов во время трансляции на Матч-ТВ и эту фразу уже после матча в разных вариантах можно было многократно услышать в других комментариях. Ничего не имею против команды "Спартак", но объективно "Спартак" на равных или с небольшим преимуществом, смог играть только, когда у соперника было на два игрока меньше))) А "Ростов" играл достойно, удачи ему! ( не болельщик "Ростова")
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serega86ru
1476608154
Генич............ по адекватности рассуждений пьяная скотина!!!!!!!!!!!
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serega86ru
1476608289
одни Ростовские болелы неодекваты собрались!! бля засудили бля переиграли спартак!!! смешно !!! ждите от Атлетико 4 плюхи минимум
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