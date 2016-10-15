Промес поддержал «Спартак» в предстоящем матче с «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поддержал игроков своей команды накануне поединка 10-го тура РФПЛ с «Ростовом». Напомним, сам голландец не сможет помочь красно-белым в сегодняшней встрече по причине сильного ушиба стопы, полученного в составе национальной команды в матче третьего тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Францией (0:1).

«Удачи, парни!», – написал Промес на своей странице в Instagram.

Игра «Спартак» – «Ростов» состоится на «Открытие Арене» и начнется в 19:30 мск.