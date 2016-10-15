Семин: «Амкар» очень хорошо выглядит сейчас. Нам не хватило остроты в атаке в матче против него»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Амкаром» – 0:0.

«Очень напряженным получился матч. В плане самоотдачи наши футболисты провели хорошую игру. На сегодняшний день «Амкар» очень хорошо выглядит – особенно физически. Наши проблемы были связаны с травмой, которую в первом тайме получил Баринов. К тому же нам не хватило остроты в атаке», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш Футбол».