На игру с «Уралом» отправились 20 футболистов «Зенита»

В воскресенье, 15 октября, «Зенит» проведет выездной поединок 10-го тура РФПЛ с «Уралом». Сегодня сине-бело-голубые вылетели в Екатеринбург. Всего на игру со «шмелями» отправились 20 футболистов петербургского клуба. Встреча начнется в 14:00 мск.

Напомним, в предыдущем матче подопечные Мирчи Луческу в родных стенах добились победы над лидером «Спартаком» (4:2), а оранжево-черные в гостях поделили очки с «Томью» (1:1).

Полный список игроков «Зенита» выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов.

Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов.

Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.