Градиленко: «Еще два-три проигрыша, и снова все начнут искать нового тренера для «Спартака»

Комментатор Дмитрий Градиленко высказал свое мнение о возможной отставке главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, слухи о которой недавно появились в прессе. Он считает, что стоит красно-белым потерпеть еще пару поражений, как футбольная общественность бросится на поиски нового наставника для москвичей.

«Слухи на то и слухи, а вокруг «Спартака» их особенно много. Еще два-три проигрыша, и снова все начнут искать нового тренера. За тренера должен говорить результат. Или надо поработать с ним бок-о-бок. Каррера был помощником тренера в сборной Италии и «Ювентусе». Сейчас у него первый опыт работы во главе большого клуба. Не знаю, хватит ли у руководства терпения. Надо смотреть, с кем играть дальше, как себя чувствует команда, есть ли положительные изменения, чтобы делать далеко идущие выводы.

Порой тренер работает, изменения есть, а результата пока нет, но видно, что он будет. Тогда надо просто подождать. Я сам не очень положительно отношусь к резким переменам. Тренерам всегда нужно определенное время. Но есть такие клубы, которые не могут ждать», – приводит слова Градиленко «RT на русском».