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  • Градиленко: «Еще два-три проигрыша, и снова все начнут искать нового тренера для «Спартака»

Градиленко: «Еще два-три проигрыша, и снова все начнут искать нового тренера для «Спартака»

15 октября 2016, 14:44
7

Комментатор Дмитрий Градиленко высказал свое мнение о возможной отставке главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, слухи о которой недавно появились в прессе. Он считает, что стоит красно-белым потерпеть еще пару поражений, как футбольная общественность бросится на поиски нового наставника для москвичей.

«Слухи на то и слухи, а вокруг «Спартака» их особенно много. Еще два-три проигрыша, и снова все начнут искать нового тренера. За тренера должен говорить результат. Или надо поработать с ним бок-о-бок. Каррера был помощником тренера в сборной Италии и «Ювентусе». Сейчас у него первый опыт работы во главе большого клуба. Не знаю, хватит ли у руководства терпения. Надо смотреть, с кем играть дальше, как себя чувствует команда, есть ли положительные изменения, чтобы делать далеко идущие выводы.

Порой тренер работает, изменения есть, а результата пока нет, но видно, что он будет. Тогда надо просто подождать. Я сам не очень положительно отношусь к резким переменам. Тренерам всегда нужно определенное время. Но есть такие клубы, которые не могут ждать», – приводит слова Градиленко «RT на русском».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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арейская
1476532825
Поняла, сибминутны
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арейская
1476533412
Поняла, сиюмоментальный результат устроит всех, а как-же сыгранность, а как-же время на простейшую адаптацию в команде, даже пусть это не африканцы, даже нашим надо дать время что бы сыграться
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СЛАВА 81
1476534025
Правильно сказал, Я тоже так считаю.
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Алексей1988
1476534301
там хоть кому-нибудь дадут поработать нормально? Не фанат ФК Спартак, но... Уже противно реально. Даже жалко мужиков, которые болеют за них... Руководство там совсем с ума сходит. Мне кажется, что совет директоров скоро начнет требовать от тренеров, чтоб в первые 2 тура обеспечили себе чемпионство...
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Диктор
1476537300
Оставьте вы его в покое-за последнее время более менее нормальный тренер попался-хватит уже мулосить эту тему.
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alp
1476537657
ага.. и если будет не так я очень сильно удивлюсь )) у спама от любви до ненависти пол шага ))
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