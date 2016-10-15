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  • Бубнов: «Еще одно поражение «Локомотива» – и Семин подвиснет уже прилично»

Бубнов: «Еще одно поражение «Локомотива» – и Семин подвиснет уже прилично»

15 октября 2016, 06:03
7

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов отметил, что очередная осечка «Локомотива» в РФПЛ может поставить вопрос под целесообразностью пребывания на тренерском посту команды Юрия Семина. Железнодорожники в 10-м туре в гостях сыграют с «Амкаром».

«Еще одно поражение — и Юрий Семин подвиснет уже прилично. И так пошли первые разговоры о возможной ошибке руководства в плане его приглашения на тренерский мостик. Но пока доверие есть, нужно срочно набирать очки. А как победить в Перми, если команда Гаджи Гаджиева наравне с ЦСКА пропустила меньше всех мячей в лиге — пять? Да плюс искусственное поле, не самое удобное для многих игроков, может создать проблемы. Пожалуй, это игра, в которой победить гостям будет крайне непросто», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Бубнов Александр
Комментарии (7)
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+50/-50
1476500953
Это поражение не за горами.
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Joko21
1476513802
проблемы явно есть
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XaXatyn
1476520861
Очень жду когда ЛОКО наберет 3 очка , надеюсь что это будет в сегодня !
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World_football
1476523837
Сегодня локо возьмет быка за рога
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dyema
1476527094
Прогноз Бубена это как выйти на улицу и сказать какая сегодня погода)))
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ЯРБОЛ
1476539878
А с Амкаром, опять двойка. Такое впечатления что играли просто так.
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