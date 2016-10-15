Бубнов: «Еще одно поражение «Локомотива» – и Семин подвиснет уже прилично»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов отметил, что очередная осечка «Локомотива» в РФПЛ может поставить вопрос под целесообразностью пребывания на тренерском посту команды Юрия Семина. Железнодорожники в 10-м туре в гостях сыграют с «Амкаром».

«Еще одно поражение — и Юрий Семин подвиснет уже прилично. И так пошли первые разговоры о возможной ошибке руководства в плане его приглашения на тренерский мостик. Но пока доверие есть, нужно срочно набирать очки. А как победить в Перми, если команда Гаджи Гаджиева наравне с ЦСКА пропустила меньше всех мячей в лиге — пять? Да плюс искусственное поле, не самое удобное для многих игроков, может создать проблемы. Пожалуй, это игра, в которой победить гостям будет крайне непросто», – заявил Бубнов.