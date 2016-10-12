Мутко: «В ближайшее время рейтинг сборной России будет только опускаться»

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА сборная России будет занимать самое низкое место в своей истории.

«Мы играем товарищеские встречи. Наш рейтинг будет только опускаться. Официальная игра для рейтинга сильно отличается от неофициальной. Так что сейчас тревожиться не надо. Вот после ЧМ-2018 рейтинг будет являться важнейшим фактором! Задачи у нас – я еще в 2005 году говорил – попадать на крупные турниры. Чтобы снять проблему, надо попадать как минимум во вторую корзину. Если же окажемся в рейтинге после ЧМ-2018 там, где сейчас, значит, на следующем чемпионате Европы или мира можем оказаться в трудной ситуации. Помните, в 2006 году мы были в третьей корзине. Перед нами были Англия и Хорватия. Пришлось вылезать.

В ближайшее время мы будем играть не все игры, которые хотелось бы. Наше место в отборочной группе было отдано другим. Нам приходится идти навстречу спарринг-партнерам, в финансовом и организационном плане, уговаривать, ехать к ним.

Не могу понять, как одна игра так опускает рейтинг?! Что там за такие рейтинги? Конечно, это плохо, что мы там!. Но ведь мы проиграли только один матч, команде с 18-го места в рейтинге? Это все будет поправляться. Сыграем скоро с одной сборной из топ-10.

Дайте спокойно поработать главному тренеру и ребятам. Вся оборона впервые выступала вместе. Вы видели молодых ребят – Петрова, Кутепова. А то некоторые пишут: «Не увидел изменений!» Как за одну игру можно многое изменить?!

В следующем году надо выкатываться на состав, близкий к боевому. А сейчас многие играют в клубах под большой нагрузкой, с микротравмами. Жирков, Дзагоев… Не хочется их перегружать. В октябре у нас было четыре основных игрока травмировано. Ну и будем откровенны, мы же взрослые люди – особо и выбора-то нет. 60 человек россиян выступает в Премьер-лиге. Плюс один из первого дивизиона (смеется). Будем работать», – заявил Мутко.