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  • Мутко: «В ближайшее время рейтинг сборной России будет только опускаться»

Мутко: «В ближайшее время рейтинг сборной России будет только опускаться»

12 октября 2016, 15:40
32

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА сборная России будет занимать самое низкое место в своей истории.

«Мы играем товарищеские встречи. Наш рейтинг будет только опускаться. Официальная игра для рейтинга сильно отличается от неофициальной. Так что сейчас тревожиться не надо. Вот после ЧМ-2018 рейтинг будет являться важнейшим фактором! Задачи у нас – я еще в 2005 году говорил – попадать на крупные турниры. Чтобы снять проблему, надо попадать как минимум во вторую корзину. Если же окажемся в рейтинге после ЧМ-2018 там, где сейчас, значит, на следующем чемпионате Европы или мира можем оказаться в трудной ситуации. Помните, в 2006 году мы были в третьей корзине. Перед нами были Англия и Хорватия. Пришлось вылезать.

В ближайшее время мы будем играть не все игры, которые хотелось бы. Наше место в отборочной группе было отдано другим. Нам приходится идти навстречу спарринг-партнерам, в финансовом и организационном плане, уговаривать, ехать к ним.

Не могу понять, как одна игра так опускает рейтинг?! Что там за такие рейтинги? Конечно, это плохо, что мы там!. Но ведь мы проиграли только один матч, команде с 18-го места в рейтинге? Это все будет поправляться. Сыграем скоро с одной сборной из топ-10.

Дайте спокойно поработать главному тренеру и ребятам. Вся оборона впервые выступала вместе. Вы видели молодых ребят – Петрова, Кутепова. А то некоторые пишут: «Не увидел изменений!» Как за одну игру можно многое изменить?!

В следующем году надо выкатываться на состав, близкий к боевому. А сейчас многие играют в клубах под большой нагрузкой, с микротравмами. Жирков, Дзагоев… Не хочется их перегружать. В октябре у нас было четыре основных игрока травмировано. Ну и будем откровенны, мы же взрослые люди – особо и выбора-то нет. 60 человек россиян выступает в Премьер-лиге. Плюс один из первого дивизиона (смеется). Будем работать», – заявил Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (32)
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семечкин
1476277486
ну и что? Усеин Болт бежит быстрее всех стометровку. Так, теперь всем остальным прекратить вообще бегать? А я дома с сыном играю в шахматы..прекрасно проводим время, хотя ни он, ни я никогда не станем чемпионами мира...
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yorgenbarenz
1476277897
Мутко-болтик отлаженного механизма,созданного ещё в начале 90-х для всеобъемлющего уничтожения России.Нет,он не злодей,подкованный для геноцида русских (этим заняты другие).Он болтик помельче,он призван для мелкого вредительства.Любой бы уволился на его месте под волной критики и оскорблений.А для него ненависть народа-отличная награда за подрывную деятельность.
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Pilottt
1476278803
Еще и смеется г..дон
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Kulimen
1476279497
И все это твоя заслуга.
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Молчуновский
1476279503
Уролог: «В ближайшее время ваши муди, господин Мудко, будут только опускаться»
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chempion_cska
1476280994
И такое говорит министр спорта России, гнать поганой метлой.
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Aztec58
1476283661
Рейтинг - фигня, страшнее другое, Россию могут лишить проведения ЧМ-18 в любой момент, ага, всё в руках "мирового правительства", а Инфантино просто возьмёт под козырёк.
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a-rakhmatov
1476287776
Напрашивается вопрос почему?!.......потому что вечно рулит российским футболом дилетант Мудко...
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subbotaspartak
1476288125
А чё, за рейтинг кому то платят? Чё он мозги конопатит? Сейчас надо больше играть, Выигрывать конечно хорошо, но главное: последний результат. А он через 2 года, чё мы слушаем всяких уродов...
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kimi2005
1476289826
Ублюдок!
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