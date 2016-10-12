Промес получил сильный ушиб стопы и может пропустить матч с «Ростовом»

Участие полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в матче 10-го тура чемпионата России против «Ростова» находится под вопросом. Напомним, что футболист получил повреждение в игре за сборную Голландии против французов и был заменен на 16-й минуте встречи.

Сегодня Промес прошел медицинское обследование, которое выявило у него сильный ушиб левой стопы. Сообщается, что решение об участии хавбека в матче с «Ростовом» будет принято накануне или в день игры.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 15 октября на стадионе «Открытие Арена».