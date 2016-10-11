Фернандес: «В сборную России нельзя попасть, лишь получив паспорт»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился размышлениями о своих перспективах в сборной России. Напомним, недавно футболист получил российское гражданство.

«Я прекрасно понимаю, что в сборную России нельзя попасть, лишь получив паспорт. Этого недостаточно. Я полностью согласен с главным тренером, который сказал, что право быть вызванным нужно заслужить. На моей позиции в сборной России есть очень хорошие футболисты. На данный момент я не сильнее их всех, чтобы играть в стартовом составе. Но я приложу все усилия, чтобы оказаться в команде, – сказал Фернандес.