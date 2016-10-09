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  • Гончаренко: «Слуцкий умеет найти нужные и правильные слова футболистам»

Гончаренко: «Слуцкий умеет найти нужные и правильные слова футболистам»

9 октября 2016, 18:16
4

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко высказал мнение о главном тренере ЦСКА Леониде Слуцком. По мнению Гончаренко, Слуцкий – большой тренер.

– Вы поработали в ЦСКА с Леонидом Слуцким. Что вам дал этот период, как тренеру?

– Это хороший опыт. Все-таки Леонид Викторович – большой тренер. Руководство коллективом, подготовка к тренировкам и матчам, в том числе Лиги чемпионов, изучение соперника – это все отличный опыт.

– Что нового вы почерпнули, поработав в ЦСКА, и перенесли на игру своей нынешней команды?

– Много чего, все и не перечислишь. Не могу сказать, что перенес большой объем, но из того, что мог использовать в «Уфе» я использовал.

– А вообще, чем вам импонирует Леонид Слуцкий? Какие его качества вам нравятся?

– У него много сильных качеств. Неспроста ЦСКА за четыре последних сезона три раза становился чемпионом. Слуцкий умеет найти нужные и правильные слова футболистам, встроить каждого игрока в систему команды и так далее.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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Mi6
1476026979
"Муса, беги..."
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каа
1476032791
да ничего особенного он не умеет...это стечение обстоятельств, да и сильный состав...
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Chesn0k
1476033036
"Мы говно"))
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shurik45
1476036666
Слуцкий ! Будь мужиком ,напиши заяву по собственному! И народ тебя поймет.
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