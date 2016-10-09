Гончаренко: «Слуцкий умеет найти нужные и правильные слова футболистам»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко высказал мнение о главном тренере ЦСКА Леониде Слуцком. По мнению Гончаренко, Слуцкий – большой тренер.

– Вы поработали в ЦСКА с Леонидом Слуцким. Что вам дал этот период, как тренеру?

– Это хороший опыт. Все-таки Леонид Викторович – большой тренер. Руководство коллективом, подготовка к тренировкам и матчам, в том числе Лиги чемпионов, изучение соперника – это все отличный опыт.

– Что нового вы почерпнули, поработав в ЦСКА, и перенесли на игру своей нынешней команды?

– Много чего, все и не перечислишь. Не могу сказать, что перенес большой объем, но из того, что мог использовать в «Уфе» я использовал.

– А вообще, чем вам импонирует Леонид Слуцкий? Какие его качества вам нравятся?

– У него много сильных качеств. Неспроста ЦСКА за четыре последних сезона три раза становился чемпионом. Слуцкий умеет найти нужные и правильные слова футболистам, встроить каждого игрока в систему команды и так далее.