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  • Гилерме: «Нам сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто»

Гилерме: «Нам сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто»

9 октября 2016, 17:50
18

Голкипер «Локомотива» Гилерме после товарищеского матча с «Уфой» (1:3) заявил, что команде сложно и стыдно.

«Сейчас у нас сложная ситуация, но мы сможем из нее выйти. «Локомотив» – хорошая команда. Надеемся, уже в следующем матче с «Амкаром» все встанет на свои места. Нам совсем немного не хватает везения. Во всех последних матчах мы могли забивать, но не реализовали свои моменты. Понимаю, что болельщики сейчас недовольны. Прошу их набраться терпения. Нам сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто. Но я верю, что уже в следующей игре с «Амкаром» все будет нормально», – заявил страж ворот.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Локомотив Уфа Амкар-Пермь Гилерме
Комментарии (18)
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Hangeldi
1476024901
Если тренером будет Семин(очень уважаю его) то после каждого матча вам будет стыдно! Пора на окончательную пенсию Юрий Павлович!!!
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Aztec58
1476025592
Неужели вас кто-то узнаёт в лицо?
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Антибиотик
1476026099
А почему Гилерме оправдывается? Пусть вратарь матча Абаев что-нибудь расскажет.
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shurik45
1476026148
Спады бывают даже у суперклубов,думаю все образуется.
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sargassov
1476026262
Дух смородской ещё не выветрился, иных объяснений нет
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Фан666
1476041884
Два раза влететь Уфе - это уже закономерность. После первого залёта уже слышали подобные надежды на победу в следующем матче и опять залёт! Да ещё три мяча пропустили.
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товрос
1476077655
гражданин РОССИИ езжай в Бразилию
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bumer_moscow
1476078359
Семин не о чём.Бердыев сколотил хорошую команду из того что было.
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dyema
1476087280
Пора на базу, в карантин, как в совдеповские времена,зато никто узнавать не будет и со стыда не сгорите)))
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APchelov
1476096232
Играть надо, а не стыдиться ))) Интересно, после какого по счёту поражения Сёмин подаст в отставку? Причём, это будет позорная отставка
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