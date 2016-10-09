Гилерме: «Нам сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто»

Голкипер «Локомотива» Гилерме после товарищеского матча с «Уфой» (1:3) заявил, что команде сложно и стыдно.

«Сейчас у нас сложная ситуация, но мы сможем из нее выйти. «Локомотив» – хорошая команда. Надеемся, уже в следующем матче с «Амкаром» все встанет на свои места. Нам совсем немного не хватает везения. Во всех последних матчах мы могли забивать, но не реализовали свои моменты. Понимаю, что болельщики сейчас недовольны. Прошу их набраться терпения. Нам сложно и стыдно. Даже выходить на улицу непросто. Но я верю, что уже в следующей игре с «Амкаром» все будет нормально», – заявил страж ворот.