Пильгуй: «В «Зените» вратарь подобен саперу. Права на ошибку у него нет»

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился своим мнением касательно уровня мастерства голкиперов «Зенита».

«В питерском клубе голкипер подобен саперу. Права на ошибку у него нет. Из того списка, что сейчас обсуждается в прессе, наиболее реальным кандидатом считаю Александра Беленова. Хотя оптимальной эту кандидатуру можно назвать только в свете ближайших перспектив. А такому клубу, как «Зенит», нужно думать о будущем и подтягивать молодых вратарей.

Как вратарю, кто из зенитовских голкиперов больше нравится? Это неправильная постановка вопроса. Кержакова я знаю еще по совместной работе в юношеской сборной России, Лодыгин произвел большое впечатление в своих первых матчах за «Зенит». Оба вратаря хорошего класса, который соответствуют стоящим перед питерским клубом задачам. В очередной раз повторюсь: все зависит от их психологического состояния. Видимо, и Кержаков уже чувствует, что главный тренер команды не доверяет ему на 100 процентов», – заявил Пильгуй.