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  • Пильгуй: «В «Зените» вратарь подобен саперу. Права на ошибку у него нет»

Пильгуй: «В «Зените» вратарь подобен саперу. Права на ошибку у него нет»

8 октября 2016, 10:29
9

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился своим мнением касательно уровня мастерства голкиперов «Зенита».

«В питерском клубе голкипер подобен саперу. Права на ошибку у него нет. Из того списка, что сейчас обсуждается в прессе, наиболее реальным кандидатом считаю Александра Беленова. Хотя оптимальной эту кандидатуру можно назвать только в свете ближайших перспектив. А такому клубу, как «Зенит», нужно думать о будущем и подтягивать молодых вратарей.

Как вратарю, кто из зенитовских голкиперов больше нравится? Это неправильная постановка вопроса. Кержакова я знаю еще по совместной работе в юношеской сборной России, Лодыгин произвел большое впечатление в своих первых матчах за «Зенит». Оба вратаря хорошего класса, который соответствуют стоящим перед питерским клубом задачам. В очередной раз повторюсь: все зависит от их психологического состояния. Видимо, и Кержаков уже чувствует, что главный тренер команды не доверяет ему на 100 процентов», – заявил Пильгуй.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Лодыгин Юрий
Комментарии (9)
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dyema
1475914224
Это касается не только Зенита, а вообще всех команд. Вратари всегда на последнем рубеже, выручил - молодец, нет - всех собак на них, просто вратарские ошибки видны сразу (как и судейские кстати) ,а ошибки например нападающих сходят с рук , типа ничего страшного.
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порт
1475917605
Мне кажется что на данный момент нужно больше доверять Кержакову, и посмотреть на его игру, а дальше уже думать о покупке ещё одного кипера.
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Непутриот
1475918521
Доверие-отмазка! Акинфею доверяют слишком и что??? на ровном месте спотыкается и в клубе и в сборной!!! талантливых вратарей у нас молодых много, не хваетает стабильности, т.е. мастерства...
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BAIv
1475922643
ну и кто Беленов?
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narkozanos
1475924234
Да от защиты всё зависит,зачем вратари выбегают куда то из ворот?чтобы страховать защитников которые проебались,а поставь в Зенит хоть Ноера,хоть Беленова не важно,пока в защити есть НЕТУ.
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spartach n1
1475926367
За Питер не болею,но Мишка Керж-я бы ему дал шанс !
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Aztec58
1475927135
Хрен с ним, с Зенитом. Питерские - не навсегда!
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