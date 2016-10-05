Селюк: «У Туре нет проблем с Гвардиолой»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что у его клиента нормальные отношения с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«У них нет абсолютно никаких проблем. Я опровергаю эти сведения. Яя останется в «Манчестер Сити». У него есть действующий контракт до конца сезона. А потом мы посмотрим, какое решение будет лучшим для его будущего», – сказал Селюк.

Также он рассказал о несостоявшемся переходе Туре в «Интер» минувшим летом.

«Многие команды хотят видеть Яя у себя, не только итальянские. С «Интером» проблема была в «Манчестер Сити», который требовал слишком много денег».

Напомним, Гвардиола отстранил Туре от матчей из-за резких высказываний Селюка в свой адрес.