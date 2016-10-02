Луческу: «Понял значение игры со «Спартаком», только увидев атмосферу на стадионе»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2) поделился впечатлениями от данной встречи.

«Для меня в первую очередь «Спартак» – это команда, которую мы обязаны обыгрывать. Очень сильный соперник, который находится на первом месте в чемпионате. Понял значение игры, увидев атмосферу перед матчем на стадионе. Увидел напряжение у своих игроков, особенно у россиян. Например, Смольников был настроен чрезмерно и сыграл одну из худших игр в чемпионате, и я его понимаю», сказал Луческу.