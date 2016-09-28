Широков: «Слуцкий очень хороший тренер, но по меркам Европы далеко не топ»

Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что наставнику ЦСКА Леониду Слуцкому необходимо подниматься на более высокий тренерский уровень.

– Леонид Слуцкий говорил, что вы можете затмить Александра Бубнова и вообще всех экспертов. Лестно?

– Слуцкого я, наверное, вряд ли смогу затмить, с остальными поборемся.

– Вы как-то сказали, что Слуцкий не топ-тренер.

– Я сказал, что не топ-тренер по меркам Европы. Для России он, безусловно, один из лучших тренеров. Я это там же и сказал, просто надо читать все предложение, а не то, что вам нравится или тем, кто это цитирует.

– Каких качеств не хватает российским тренерам, чтобы получить приставку «топ»?

– Нужно играть в Европе и добиваться результата. Участвовать в Лиге чемпионов и занимать четвертое место в группе не является каким-то достижением. Качества, наверное, есть все необходимые. Просто их нужно развивать на более высоком уровне, чем чемпионат России. Что я и желал Слуцкому в том интервью.

– Это был намек на то, что ему пора уезжать в какой-то европейский чемпионат?

– Как один из вариантов. Он съездил на чемпионат Европы, в Лиге чемпионов в последнее время не все сложилось удачно. Он как человек думающий, наверное, сделал вывод, который даст возможность развиваться и подниматься на более высокий уровень как ему самому, так и его команде. Посыл моего интервью был именно такой. А не то что Слуцкий – не топ-тренер. Он очень хороший тренер, один из лучших в России, но по меркам Европы далеко не топ.

– Вы с ним общались после того интервью?

– Мы с ним и до этого не общались.

– Вы у него в команде были.

– Были, но так, чтобы где-то встретиться, поговорить, – такого не было.