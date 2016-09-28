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  • Широков: «Слуцкий очень хороший тренер, но по меркам Европы далеко не топ»

Широков: «Слуцкий очень хороший тренер, но по меркам Европы далеко не топ»

28 сентября 2016, 17:17
12

Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что наставнику ЦСКА Леониду Слуцкому необходимо подниматься на более высокий тренерский уровень.

– Леонид Слуцкий говорил, что вы можете затмить Александра Бубнова и вообще всех экспертов. Лестно?

– Слуцкого я, наверное, вряд ли смогу затмить, с остальными поборемся.

– Вы как-то сказали, что Слуцкий не топ-тренер.

– Я сказал, что не топ-тренер по меркам Европы. Для России он, безусловно, один из лучших тренеров. Я это там же и сказал, просто надо читать все предложение, а не то, что вам нравится или тем, кто это цитирует.

– Каких качеств не хватает российским тренерам, чтобы получить приставку «топ»?

– Нужно играть в Европе и добиваться результата. Участвовать в Лиге чемпионов и занимать четвертое место в группе не является каким-то достижением. Качества, наверное, есть все необходимые. Просто их нужно развивать на более высоком уровне, чем чемпионат России. Что я и желал Слуцкому в том интервью.

– Это был намек на то, что ему пора уезжать в какой-то европейский чемпионат?

– Как один из вариантов. Он съездил на чемпионат Европы, в Лиге чемпионов в последнее время не все сложилось удачно. Он как человек думающий, наверное, сделал вывод, который даст возможность развиваться и подниматься на более высокий уровень как ему самому, так и его команде. Посыл моего интервью был именно такой. А не то что Слуцкий – не топ-тренер. Он очень хороший тренер, один из лучших в России, но по меркам Европы далеко не топ.

– Вы с ним общались после того интервью?

– Мы с ним и до этого не общались.

– Вы у него в команде были.

– Были, но так, чтобы где-то встретиться, поговорить, – такого не было.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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гость shuh
1475076918
Далеко не ПОП !!!!!!!
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Mi6
1475077091
. . . Скорей бы слуца хоть куда-нибудь
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Aztec58
1475081805
Очень неглупый Широков и не очень умный журналист, ага.
Ответить
никита голоян
1475082805
когда же ты уже заткнешься .??))
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каа
1475085792
мдяяя. МСТЯ оказалось жесткой...убрал из основы.не продлили контракт Но нет худа без добра...теперь вот зам министра ...))) Удачи и Слуцкому и Широкову...!!!
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+50/-50
1475095582
Дайте Слуцкому Томь и посмотрим, что он с ней сделает. Как тренер.
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Nesterenko
1475100691
Роман, да ты сам то тоже хороший российский игрок, а как игрок уровня Европы - далеко не ТОП.
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vladimir-7
1475128451
Шакалы налетели на Романа Широкова, а сказано им верно.
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fakel-vrn
1475137245
слуцкий даже из ФНЛ не смог бы вывести в рпл ЛЮБУЮ! команду...какая ему европа... было позорно наблюдать в матче с тотенхемом.. когда оператор направлял на него камеру... зачем его показывать вобще...
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