Фернандес: «В ЦСКА не ожидали, что результат матча с «Тоттенхэмом» будет таким»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после поражения от «Тоттенхэма» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что для продолжения борьбы за выход в плей-офф турнира армейской команде необходимо выигрывать у «Монако».

— Мы знали, что будет сложно. «Тоттенхэм» — великолепная команда. Но и у нас тоже неплохая команда, мы провели хороший матч. Они больше владели мячом — мы хорошо играли в отборе. Были шансы и забить. Конечно, не ожидали, что результат будет таким.

— Леонид Слуцкий после матча с «Байером» говорил, что команда некоторое время не могла привыкнуть к скоростям Лиги чемпионов. Сегодня такой проблемы не было?

— «Байер» здорово начал в том матче. У «Тоттенхэма» тоже команда со скоростными футболистами, но сегодня нам удалось сдержать их атакующий потенциал. Несмотря на то, что пропустили гол, мы неплохо играли в обороне. Сейчас необходимо поднять голову, продолжать работать и постараться пройти в следующий этап.

— Ты весь матч опасно подключался, и в одном эпизоде сделал хороший прострел. Чего не хватило в этот момент?

— В концовке мы проигрывали, нельзя было отсиживаться в обороне. Я сильно прострелил в штрафную в надежде на то, что мяч дойдет до кого-то из моих партнеров, но он пролетел мимо.

— «Монако» уже в компенсированное время спасся в игре с «Байером» у себя дома, что еще больше запутало ситуацию в таблице. Нам на руку этот результат?

— У нас самая ровная группа. Ничья нам на руку, потому что «Байер» не смог оторваться. Следующий матч мы играем дома с «Монако», нам очень важно одержать победу, чтобы продолжить бороться.