Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фернандес: «В ЦСКА не ожидали, что результат матча с «Тоттенхэмом» будет таким»

Фернандес: «В ЦСКА не ожидали, что результат матча с «Тоттенхэмом» будет таким»

28 сентября 2016, 16:52
12

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после поражения от «Тоттенхэма» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что для продолжения борьбы за выход в плей-офф турнира армейской команде необходимо выигрывать у «Монако».

— Мы знали, что будет сложно. «Тоттенхэм» — великолепная команда. Но и у нас тоже неплохая команда, мы провели хороший матч. Они больше владели мячом — мы хорошо играли в отборе. Были шансы и забить. Конечно, не ожидали, что результат будет таким.

— Леонид Слуцкий после матча с «Байером» говорил, что команда некоторое время не могла привыкнуть к скоростям Лиги чемпионов. Сегодня такой проблемы не было?

— «Байер» здорово начал в том матче. У «Тоттенхэма» тоже команда со скоростными футболистами, но сегодня нам удалось сдержать их атакующий потенциал. Несмотря на то, что пропустили гол, мы неплохо играли в обороне. Сейчас необходимо поднять голову, продолжать работать и постараться пройти в следующий этап.

— Ты весь матч опасно подключался, и в одном эпизоде сделал хороший прострел. Чего не хватило в этот момент?

— В концовке мы проигрывали, нельзя было отсиживаться в обороне. Я сильно прострелил в штрафную в надежде на то, что мяч дойдет до кого-то из моих партнеров, но он пролетел мимо.

— «Монако» уже в компенсированное время спасся в игре с «Байером» у себя дома, что еще больше запутало ситуацию в таблице. Нам на руку этот результат?

— У нас самая ровная группа. Ничья нам на руку, потому что «Байер» не смог оторваться. Следующий матч мы играем дома с «Монако», нам очень важно одержать победу, чтобы продолжить бороться.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Фернандес Марио
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
тётя ASYA
1475074761
результат закономерен
Ответить
иван маташов
1475078645
ещё не всё потеряно
Ответить
SANY/S
1475078697
да норм всё
Ответить
qwera 1969
1475078888
Вы каждый год "не ожидаете". Из-за вас коэффициент России постоянно падает. Уроды!!!
Ответить
De_Frenki
1475079094
А ЧТО ВЫ ОЖИДАЛИ СИДЯ В ШТРАФНОЙ.....0-3
Ответить
De_Frenki
1475079335
БЕГОТНИ МНОГО....А РИСУНКА ИГРЫ НЕТ!ЧЕМ ТО МНЕ НАПОМИНАЕТ ИГРУ СБОРНОЙ НА ЧЕ 2016. И ЦИРКУЛЬ ЭТОТ В НАПАДЕНИИ ВООБЕ ОДНО СПЛОШНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ.ЛУЧШЕ БЫ ПАНЧЕНКО НАИГРЫВАЛИ ИХМО
Ответить
Aztec58
1475080000
Ага, Гинер приучил к закулисным победам.
Ответить
RUSARM
1475080049
Все будет зависеть от следующей игры,а там уже точно видно будет!!
Ответить
BAIv
1475080255
петухи заклевали коней..обидно
Ответить
gencha19
1475080743
Как всегда последнее место в группе обеспечено.
Ответить
Главные новости
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
1
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
8
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
8
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
3
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+