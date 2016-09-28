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  • Бубнов: «ЦСКА мог и крупно проиграть «Тоттенхэму» при открытой игре»

Бубнов: «ЦСКА мог и крупно проиграть «Тоттенхэму» при открытой игре»

28 сентября 2016, 07:46
9

Футбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил уровень игры «Тоттенхэма» в матче с ЦСКА (1:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Несмотря на то, что у «Тоттенхэма» по разным причинам отсутствовали несколько важных игроков основы, гости проявили себя очень слаженным коллективом, превосходящим соперника в классе. Они очень организованно действовали в обороне и прекрасно контролировали мяч, взяв территорию под контроль. Даже в тех эпизодах, когда ЦСКА шел в активный отбор, «Тоттенхэм» не испытывал проблем, не говоря уже о привычном пассивно-позиционном прессинге хозяев на своей половине поля. В первом тайме лондонцы уверенно завладели территорией, а после перерыва добавили в темпе и реализовали игровое преимущество. Не думаю, что Леонид Слуцкий выбрал излишне осторожную тактику: если бы ЦСКА предложил «Тоттенхэму» сыграть в открытый футбол, гости имели бы все шансы выиграть крупно. Тактика «армейцев» была вынужденной.

Хотя «армейцы» вынужденно выстроили игру от обороны, исходя из турнирной ситуации, им ни в коем случае нельзя было проигрывать «Тоттенхэму». А так ЦСКА расположился на последнем месте в квартете, и грядущее сдвоенное противостояние с «Монако» будет носить для красно-синих определяющее значение», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Бубнов Александр
Комментарии (9)
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Aztec58
1475039842
Всё было предельно ясно и до начала игр ЛЧ: кони - последние в группе, Игорёк - с новым антирекордом.
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Lexa_Lexa
1475043722
А так мелко проиграли, тобиш побеждать вобще не собирались
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Андрей Ермошин
1475044091
После второго тура, все становится на свои места: даже за третье место в группе Цеську будет бороться архисложно, тем более, с тактикой "великого" тренера - физручишки.
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firs04
1475045975
Миланов - дно, Тошич - разучился попадать в створ, два момента запорол. Эта шпала впереди с двухметровыми ногами просто ужас. Только очки в рейтинге теряем. итак каждый год.
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Legioner-05
1475047545
Эх кони кони, ставка не прошла и к тому же проиграли... Думал как минимум ничья будет
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Boniel+
1475051341
А теперь подумайте,что будет с ЦСКА в Лондоне при основном составе Тоттенхема?Жуть!Лучше вообще не ехать.0:3!Это будет лучше,чем разгром и позор на всю Европу.
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iuda
1475066101
Тотем слетал в Москву таким же составом, как цска в Красноярск
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koka7751
1475070128
Шурик, это и ежу понятно! А в "Монако" будто, без мозгов сидят, там тоже не дураки.
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