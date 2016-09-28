Бубнов: «ЦСКА мог и крупно проиграть «Тоттенхэму» при открытой игре»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил уровень игры «Тоттенхэма» в матче с ЦСКА (1:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Несмотря на то, что у «Тоттенхэма» по разным причинам отсутствовали несколько важных игроков основы, гости проявили себя очень слаженным коллективом, превосходящим соперника в классе. Они очень организованно действовали в обороне и прекрасно контролировали мяч, взяв территорию под контроль. Даже в тех эпизодах, когда ЦСКА шел в активный отбор, «Тоттенхэм» не испытывал проблем, не говоря уже о привычном пассивно-позиционном прессинге хозяев на своей половине поля. В первом тайме лондонцы уверенно завладели территорией, а после перерыва добавили в темпе и реализовали игровое преимущество. Не думаю, что Леонид Слуцкий выбрал излишне осторожную тактику: если бы ЦСКА предложил «Тоттенхэму» сыграть в открытый футбол, гости имели бы все шансы выиграть крупно. Тактика «армейцев» была вынужденной.

Хотя «армейцы» вынужденно выстроили игру от обороны, исходя из турнирной ситуации, им ни в коем случае нельзя было проигрывать «Тоттенхэму». А так ЦСКА расположился на последнем месте в квартете, и грядущее сдвоенное противостояние с «Монако» будет носить для красно-синих определяющее значение», – заявил Бубнов.