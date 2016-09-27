Анчелотти: «Против «Атлетико» всегда тяжело играть»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти накануне завтрашней встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» подчеркнул, что «матрасники» являются тяжелым соперником. Также специалист отметил, что защитник Матс Хуммельс, вернувшийся на днях в общую группу, имеет все шансы принять участие в игре с мадридцами.

«Играть против «Атлетико» всегда очень непросто, эта команда хорошо организована. Испытываю приятные чувства, вернувшись в Мадрид.

Мы очень хотим добиться положительного результата. Хуммельс? Вчера он провел тренировку и готов к игре», – сказал Анчелотти.