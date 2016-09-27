Канчельскис: «ЦСКА должен наказывать пижонов из «Тоттенхэма»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что ЦСКА одержит победу над «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Интересный и непростой матч, в первую очередь для «Тоттенхэма». «Шпоры» давно не выступали в Лиге чемпионов, и у ЦСКА в этом плане больше опыта, потому что команда Леонида Слуцкого практически каждый год участвует в розыгрыше самого престижного турнира. Соответственно «армейцы» имеют преимущество в психологическом и игровом плане.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не взял на матч лидеров команды? Если они такие самоуверенные, то сегодня ЦСКА должен наказывать этих пижонов! Получается, что они нас ни во что не ставят! Нужно побеждать и после игры сказать им: «Вот вам за ваше пижонское отношение!»

Естественно, игра дома предполагает, что ЦСКА будет стараться больше атаковать. Тем не менее не думаю, что «армейцы» с первых минут побегут забивать. Все-таки «Тоттенхэм» — это непростой клуб, играющий в АПЛ. Естественно, отсутствие Алана Дзагоева негативно скажется на игре ЦСКА. Полузащитник является одним из лидеров «армейцев» и сборной России. После матча в Леверкузене ничья с «Тоттенхэмом» будет неприемлемым результатом для ЦСКА. Если «армейцы» одержат победу, то у них будет хороший шанс закрепиться в группе и уже с четырьмя очками стать ближе к плей-офф. Думаю, что ЦСКА сегодня одержит победу», — сказал Канчельскис.