Широков: «Первый просмотр был в восемь лет в ЦСКА, но тогда я еще ничего не понимал»

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков в интервью news.nike.com рассказал, как впервые оказался в армейском клубе. По словам 35-летнего футболиста, далеко не всем удавалось попасть из школы красно-синих в дублирующий состав.

– Каким был ваш первый серьезный просмотр?

– Самый первый был в восемь лет в ЦСКА. Но тогда, конечно, ничего не осознавал. Первый серьезный – после окончания армейской школы. Далеко не все попадали в дубль, ведь нужно было пройти отбор, провести несколько матчей, показать себя. Те эмоции были самыми яркими. Я понимал, что за мной следят, что многое решается.

– И как все прошло?

– Замечательно. В первых двух матчах забил четыре мяча.

– Но потом у вас в ЦСКА не заладилось...

– Почему же? В первый год игровой практики было чуть меньше, чем хотелось. Но дальше все было отлично.