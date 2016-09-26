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  • Бубнов: «Лидерство «Спартака» в РФПЛ находится под большой угрозой»

Бубнов: «Лидерство «Спартака» в РФПЛ находится под большой угрозой»

26 сентября 2016, 01:06
39

«Гости четко действовали по плану Виктора Гончаренко, гнули свою линию, плотно закрывшись и рассчитывая на контратаки. «Уфа» уже так делала в матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом», потому никаких тактических сюрпризов для Массимо Карреры тут не должно было быть. Гончаренко насытил центр обороны и полузащиты, дабы противостоять ударному кулаку «Спартака», его подопечные вытесняли красно-белых на фланги, которые также перекрывали, порой применяли прессинг.

В подобной ситуации хозяевам следовало включить максимальные скорости с первых минут, действовать широко, чередовать быстрые атаки по флангам и по центру. И в этом отношении считаю нелогичным решение Карреры выпустить в стартовом составе Маурисио вместо не успевшего восстановиться Андрея Ещенко.

Удивительно, но стоило «Спартаку» потерять одного флангового защитника, как снизился весь атакующий потенциал команды, что свидетельствует о недостаточно мощной скамейке запасных. Нельзя не отметить и тенденцию по снижению качества игры в целом, которая прослеживается, начиная с московского дерби. Пусть красно-белые одолели «Локомотив», Каррера сам отмечал не лучшую игру своей команды, выезд в Оренбург вновь обернулся удачно, хотя аутсайдер создал не меньше опасных моментов. Затем последовали провальный кубковый поединок в Хабаровске, оказавший негативное эмоциональное влияние, и первое поражение в чемпионате. Теперь «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург, где «Зенит» будет фаворитом, исходя из статуса хозяина и последних игр с участием будущих соперников. Вдобавок до минимума сократил отставание в таблице ЦСКА – лидерство в Премьер-лиге находится под большой угрозой», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Бубнов Александр
Комментарии (39)
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VVM1964
1474841975
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШАЮСЬ С БУБНОВЫМ .....МЛЯ , КТО СТАЛ АДЕКВАТНЕЕ - Я ИЛИ ОН ( ПРОСТИТЕ ЗА НЕ СКРОМНОСТЬ ) ???
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Zeff
1474847931
Угроза лидерству Спартака? Так и должно быть. Чемпионом будет Зенит!
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Berdchanin
1474851163
Упаси от того, чтобы Спартак а Лч вошел. Такой позор будет снова
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Texac777
1474858431
Спартакушка вперед мясные
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4agaaa
1474866474
Если хотим чемпионства, то Уфу должны катать без труда! Каррера, подтягивай команду, хотим видеть красивый и результативный футбол! Все есть для побед с таким составом и календарем! Посмотрим что зенит и цска после еврокубковый матчей смогут! Вперёд Спартак !
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vladimir-7
1474867643
У спортака началось. Все команду должны постепенно освобождать шестое место для спортака.
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aleks.meskini12
1474870366
Spartak obygraet Zenit i zatknet vest kritikov
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KB_Krasnogorsk
1474871294
Дело случая. Одна ошибка, и привоз. 11 человек в штрафной - это не футбол.
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Чикомас
1474871677
Да все будет нормально. Верю, что свое законное 5 место, пятачки не упустят. Ну может еще на пару ступенек опустятся, но в десятке, точно удержатся.
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лёха72
1474872853
ДА ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ.НО МЫ СТОЙКИЕ
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