Бубнов: «Лидерство «Спартака» в РФПЛ находится под большой угрозой»

«Гости четко действовали по плану Виктора Гончаренко, гнули свою линию, плотно закрывшись и рассчитывая на контратаки. «Уфа» уже так делала в матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом», потому никаких тактических сюрпризов для Массимо Карреры тут не должно было быть. Гончаренко насытил центр обороны и полузащиты, дабы противостоять ударному кулаку «Спартака», его подопечные вытесняли красно-белых на фланги, которые также перекрывали, порой применяли прессинг.

В подобной ситуации хозяевам следовало включить максимальные скорости с первых минут, действовать широко, чередовать быстрые атаки по флангам и по центру. И в этом отношении считаю нелогичным решение Карреры выпустить в стартовом составе Маурисио вместо не успевшего восстановиться Андрея Ещенко.

Удивительно, но стоило «Спартаку» потерять одного флангового защитника, как снизился весь атакующий потенциал команды, что свидетельствует о недостаточно мощной скамейке запасных. Нельзя не отметить и тенденцию по снижению качества игры в целом, которая прослеживается, начиная с московского дерби. Пусть красно-белые одолели «Локомотив», Каррера сам отмечал не лучшую игру своей команды, выезд в Оренбург вновь обернулся удачно, хотя аутсайдер создал не меньше опасных моментов. Затем последовали провальный кубковый поединок в Хабаровске, оказавший негативное эмоциональное влияние, и первое поражение в чемпионате. Теперь «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург, где «Зенит» будет фаворитом, исходя из статуса хозяина и последних игр с участием будущих соперников. Вдобавок до минимума сократил отставание в таблице ЦСКА – лидерство в Премьер-лиге находится под большой угрозой», – заявил Бубнов.