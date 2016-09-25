Гвардиола: «Говорить о нашем превосходстве над соперниками еще рано»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что его команда не должна расслабляться после серии побед на старте сезона.

«Я пока не думаю о том, что будет дальше. Мы провели предсезонные матчи, а затем поставили перед собой задачу пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Сейчас мы идем вперед матч за матчем.

С завтрашнего дня начнем подготовку к матчу с «Селтиком», затем встретимся с «Тоттенхэмом» и так далее. Говорить о нашем превосходстве над соперниками рано. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттэнхэм», «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» – это очень сильные оппоненты», – отметил Гвардиола.