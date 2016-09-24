Рейнгольд: «В «Ростове» чехарда с тренерами и аховая ситуация с защитниками. «Локомотив» должен этим пользоваться»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Локомотив» в матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» должен воспользоваться слабостями донской команды и одержать победу. Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 21:30 по московскому времени.

«Ставлю на «Локомотив» по нескольким факторам. Во-первых, в команде все в порядке в задней линии. Во-вторых, команда удачно сыграла в Кубке России, составом, который близок к оптимальному, за исключением пары позиций. В-третьих, в «Локомотиве» установлен порядок с административной точки зрения. Понятно, кто главный тренер, кто за что отвечает. Единственная их проблема – нет классных футболистов впереди. Никто не способен обыграть соперника один в один.

У «Ростова» совершенно непонятная чехарда с тренерами. Кто команду тренирует? Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко или Курбан Бердыев? Круговорот Бердыева в «Ростове» – вещь вообще уникальная. И на это еще накладывается аховая ситуация с центральным защитниками. «Локомотив» обязан использовать эти слабости «Ростова», – сказал Рейнгольд.