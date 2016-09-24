Слуцкий: «Невозможно было обойтись без ротации в матче с «Енисеем»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подчеркнул, что не мог обойтись без ротации состава в игре 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (1:2). По словам наставника, армейцы не имеют настолько длинной скамейки, чтобы обходиться без подобных мер.

«Почему ротировал состав в матче с «Енисеем»? У нас, по существу, не было другого варианта, учитывая график перелетов, режим матчей. Можно рассуждать о том, что мы неудачно сыграли этим составом, но все клубы Премьер-лиги так или иначе ротировали состав в Кубке. У кого-то больше возможностей проводить ротацию. У нас не такая большая обойма футболистов, поэтому Миланов, принимающий участие в 90 процентах матчей, считается игроком основы. Выходит он с первых минут или со скамейки – нюансы того или иного матча и соперника», – отметил Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».