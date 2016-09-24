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  • Романцев: «Большинству представителей регионов была спущена директива за кого голосовать на выборах главы РФС»

Романцев: «Большинству представителей регионов была спущена директива за кого голосовать на выборах главы РФС»

24 сентября 2016, 12:58
8

Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказал своем мнение об итогах президентских выборов в РФС. Напомним, что победу одержал действующий глава Виталий Мутко, а сам Романцев выражал поддержку Валерию Газзаеву.

«Итоги выборов закономерны. Люди прежде всего прислушиваются к тому, что им говорят сверху. Большинству представителей регионов была спущена директива как голосовать. Это не секрет, люди мне об этом откровенно говорили, когда я ездил по городам. Так что итоги выборов закономерны. Я не считаю, что Газзаев проиграл. Валерий Георгиевич набрал достаточное количество голосов, значит, у нас ещe не все мыши в крупе. Есть люди, которые хотят изменений, свежего ветра и свежих мыслей хотя бы.

В каком формате будет строиться совместная работа Мутко и Газзаева? Да ни в каком. Он уже забыл, что сказал. Что касается занятости Газзаева в Госдуме, то Валерий Георгиевич – человек деятельный, энергичный. Надеюсь, он сможет принести через эту работу пользу нашему футболу. Если Газзаев правильно воспринял результаты выборов, то идею возглавить РФС он, возможно, не оставит. Я пока с ним не общался. Валерий Георгиевич – человек насколько деятельный, настолько и горячий. Не знаю, в каком он сейчас состоянии, пока не общались. Повторюсь, Газзаев не проиграл. Несмотря на всe, что было против него, Валерий Георгиевич боролся до конца. Он – боец до мозга костей по натуре. Надеюсь, не будет сдаваться, и, возможно, попробует на следующих выборах», – сказал Романцев.

Источник: Чемпионат.ком
Газзаев Валерий Романцев Олег Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1474711688
За правду и смелость О. Рамнцеву спасибо. Для болельщиков это важно.
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Serjoga
1474713269
Перед следующими выборами в России уже не будет футбола! ЧЕСТНОГО ФУТБОЛА! И, конечно, небудет российских футболистов! Будут играть посредственные сербы, румыны, африканцы и южные американцы! Вот на них и будут тратиться деньги народа!
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Mi6
1474716815
Мудко - позор РФС
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Aztec58
1474719119
Одна властная вертикаль повсюду.
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yorgenbarenz
1474722168
Про мышей хорошо сказал....Надо было ещё добавить,что крысу переизбрали под давлением из кремля.
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roman230582
1474726394
К сожалению очень похоже на правду
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Алания ни кому продавал
1474729377
мутко расплатил
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