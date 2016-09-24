Романцев: «Большинству представителей регионов была спущена директива за кого голосовать на выборах главы РФС»

Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказал своем мнение об итогах президентских выборов в РФС. Напомним, что победу одержал действующий глава Виталий Мутко, а сам Романцев выражал поддержку Валерию Газзаеву.

«Итоги выборов закономерны. Люди прежде всего прислушиваются к тому, что им говорят сверху. Большинству представителей регионов была спущена директива как голосовать. Это не секрет, люди мне об этом откровенно говорили, когда я ездил по городам. Так что итоги выборов закономерны. Я не считаю, что Газзаев проиграл. Валерий Георгиевич набрал достаточное количество голосов, значит, у нас ещe не все мыши в крупе. Есть люди, которые хотят изменений, свежего ветра и свежих мыслей хотя бы.

В каком формате будет строиться совместная работа Мутко и Газзаева? Да ни в каком. Он уже забыл, что сказал. Что касается занятости Газзаева в Госдуме, то Валерий Георгиевич – человек деятельный, энергичный. Надеюсь, он сможет принести через эту работу пользу нашему футболу. Если Газзаев правильно воспринял результаты выборов, то идею возглавить РФС он, возможно, не оставит. Я пока с ним не общался. Валерий Георгиевич – человек насколько деятельный, настолько и горячий. Не знаю, в каком он сейчас состоянии, пока не общались. Повторюсь, Газзаев не проиграл. Несмотря на всe, что было против него, Валерий Георгиевич боролся до конца. Он – боец до мозга костей по натуре. Надеюсь, не будет сдаваться, и, возможно, попробует на следующих выборах», – сказал Романцев.