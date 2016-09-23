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  • Непомнящий: «Фернандес в сборной России? Виктор Ан тоже не с детства жил здесь»

Непомнящий: «Фернандес в сборной России? Виктор Ан тоже не с детства жил здесь»

23 сентября 2016, 20:28
15

Российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, нужен ли защитник ЦСКА Марио Фернандес сборной России.

– Нужен ли Марио сборной России. Здесь решение принимает главный тренер сборной. Если Фернандес подходит Черчесову по его требованиям, то его нужно вызывать.

– Армеец сильнейший правый защитник сейчас в России?

– Считаю его одним из сильнейшим. Он входит в первую двойку. По игре в обороне, по действиям в атаке. Не думаю, что по поводу его квалификации могут возникнуть какие-то споры. Конечно, вкусы разные, но…

– Его главный конкурент Смольников?

– Я бы не хотел сейчас конкретизировать. Но я уверен, что он сейчас один из двух лучших фланговых защитников в стране. А если учесть, что в сборной выступают Акинфеев и Березуцкий, то Марио быстро адаптируется к игре в сборной.

– Не смущает, что бразилец по-прежнему плохо говорит по-русски?

– Это уже другая тема. Когда наши игроки уезжают за рубеж – НБА, НХЛ – мгновенно начинают учить иностранный язык. В России же люди играют пять лет и так и не говорят. Так неправильно! К легионерам нужно предъявлять более строгие требования по освоению русского языка.

– Не считаете, что натурализовывая иностранцев, мы закрываем дорогу нашим молодым футболистам?

– Конфликт интересов. С одной стороны, конкуренция нужна, вне зависимости от паспорта. Клуб, играющий в еврокубках, должен иметь в составе лучших футболистов, в том числе и иностранцев. А вот национальная страна где-то даже и страдает от этого. Я бы хотел сказать о следующем. Посмотрите, сколько во Франции или Германии играет «настоящих» французов и немцев.. Но там люди попадают в эти страны еще в детстве, осваивают язык, вникают в традиции.

– Марио Фернандес – явно не тот случай.

– Пожалуй. Он уже приехал к нам в более зрелом возрасте. С другой стороны Виктор Ан тоже в детстве не жил в России. Но смотрите, как он быстро заговорил, пусть пока и не очень хорошо, по-русски. Хотелось бы пожелать этого и футболисту ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Фернандес Марио Непомнящий Валерий
Комментарии (15)
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ttter
1474652120
И в 18 году выйдет играть не сборная России,а те кто не прошёл в состав Сб.Бразилии.И все будут кричать в случии успеха “наши“ ребята молодцы,а вот если провалялся то тут же:Зачем?Набрали этих папуасов и загонять про то что должны играть русские Ps:Мне стыдно за такую большую страну и за великий народ что там живёт
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BAIv
1474653221
ну сравнил однако там звезда подтянул всю команду, а в футбол реально не самые лучшие
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Asbjorn
1474658454
Своих растить видимо уже не умеем видимо,скоро как в мини футболе будет,пол команды негров
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Zeff
1474664103
Пусть играет. Но это должен быть единичный случай. Хватит!
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Бриг
1474665423
Странно. Португальцу легче говорить по-русски чем корейцу. Не хочет что-то.
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Romantic2010
1474666869
хм
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woyser
1474670530
Азиаты в основной массе полиглоты, им иностранные языки всегда даются легче. Но я согласен, приехал работать в страну, будь добр разговаривай на языке этой страны.
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Aztec58
1474675424
А вот Михаил Ан у нас в Союзе родился и два матча за сборную СССР провёл и так нашим и остался.
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63_Camapa_63
1474697364
Ну да , только политика слабоумного может быть такая . Ужесточить лимит на играков , а в сборную набирать иностранцев которым дали паспорта РФ. Доживем до того что будет сборная России из 11-ти негритят. РФС сам себе противоречит.
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Sanches 1204
1474702195
Пусть отменяют лимит,тогда наши из клубов полетят,потом из сборной и может быть тогда начнут прогрессировать-деньги за сидение на лавке кончатся же
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