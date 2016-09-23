Непомнящий: «Фернандес в сборной России? Виктор Ан тоже не с детства жил здесь»

Российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, нужен ли защитник ЦСКА Марио Фернандес сборной России.

– Нужен ли Марио сборной России. Здесь решение принимает главный тренер сборной. Если Фернандес подходит Черчесову по его требованиям, то его нужно вызывать.

– Армеец сильнейший правый защитник сейчас в России?

– Считаю его одним из сильнейшим. Он входит в первую двойку. По игре в обороне, по действиям в атаке. Не думаю, что по поводу его квалификации могут возникнуть какие-то споры. Конечно, вкусы разные, но…

– Его главный конкурент Смольников?

– Я бы не хотел сейчас конкретизировать. Но я уверен, что он сейчас один из двух лучших фланговых защитников в стране. А если учесть, что в сборной выступают Акинфеев и Березуцкий, то Марио быстро адаптируется к игре в сборной.

– Не смущает, что бразилец по-прежнему плохо говорит по-русски?

– Это уже другая тема. Когда наши игроки уезжают за рубеж – НБА, НХЛ – мгновенно начинают учить иностранный язык. В России же люди играют пять лет и так и не говорят. Так неправильно! К легионерам нужно предъявлять более строгие требования по освоению русского языка.

– Не считаете, что натурализовывая иностранцев, мы закрываем дорогу нашим молодым футболистам?

– Конфликт интересов. С одной стороны, конкуренция нужна, вне зависимости от паспорта. Клуб, играющий в еврокубках, должен иметь в составе лучших футболистов, в том числе и иностранцев. А вот национальная страна где-то даже и страдает от этого. Я бы хотел сказать о следующем. Посмотрите, сколько во Франции или Германии играет «настоящих» французов и немцев.. Но там люди попадают в эти страны еще в детстве, осваивают язык, вникают в традиции.

– Марио Фернандес – явно не тот случай.

– Пожалуй. Он уже приехал к нам в более зрелом возрасте. С другой стороны Виктор Ан тоже в детстве не жил в России. Но смотрите, как он быстро заговорил, пусть пока и не очень хорошо, по-русски. Хотелось бы пожелать этого и футболисту ЦСКА.