Бускетс: «Хотел бы завершить карьеру в «Барселоне»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что хотел бы играть за каталонский клуб до завершения карьеры. Такое заявление футболист сделал после подписания нового контракта с клубом, которое рассчитано до 2021 года.

«Я в восторге от того, что могу быть частью клуба всей моей жизни. Надеюсь, что за время действия нового контракта мы сможем добиться еще больших успехов, как это было прежде. «Барселона» — это лучшая команда в мире. Я признателен, что клуб доверяет мне, но это также накладывает определенную ответственность. Я бы хотел завершить карьеру в «Барселоне», — сказал Бускетс.