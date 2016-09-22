КДК РФС оштрафовал «Терек» на 10 тысяч за использование громкоговорителя

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Терек» по итогам матча 7-го тура чемпионата России с «Амкаром» оштрафован на 10 тысяч рублей за использование громкоговорителя для поддержки команды.

«Во время матча с «Амкаром» на стадионе «Терека» был использован громкоговоритель в поддержку команды. За это нарушение грозненский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. Такую же сумму заплатит главный тренер «Терека» Рашид Рахимов, он выходил за пределы технической зоны», – сказал Григорьянц.