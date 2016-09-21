Слуцкий: «Поражение не может быть к лучшему»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Кубка России против «Енисея» (1:2).

– Мы понимали, что игра будет обоюдоострая. «Енисей» играл дома, и состав нашей оборонительной линии предполагал определенные огрехи. После того, как счет стал 1:1, все решила реализация. И у нас были моменты, и у «Енисея». К сожалению для нас, свой момент реализовали хозяева, с чем их поздравляю и желаю успехов в Кубке и в первенстве.

– Может, оно и к лучшему?

– Ну как к лучшему? Мы приехали играть и проиграли. Поражение не может быть к лучшему. Мы, безусловно, расстроены.

– Почему вы провели всего одну замену?

– Если посмотрите, кто у нас был в запасе, то поймете, – сказал Слуцкий.