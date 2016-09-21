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  • Бубнов: «Посмотрим, как итальянскому мотиватору удастся выйти из этой ситуации»

Бубнов: «Посмотрим, как итальянскому мотиватору удастся выйти из этой ситуации»

21 сентября 2016, 17:51
26

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «СКА-Хабаровска» (0:1). По словам специалиста, красно-белым это поражение может аукнуться.

«Вылет «Спартака» из Кубка России может крепко ему аукнуться. Во-первых, это провал задачи на сезон; во-вторых, удар по обнадеженным последними результатами болельщикам; в-третьих, психологическое потрясение для самой команды, игравшей прежде на кураже. «Спартак» хорошо выглядел на старте чемпионата, но определенная нисходящая динамика после уверенной домашней победы над «Краснодаром» все-таки прослеживалась. В игре с «Локомотивом» сам Каррера обнаружил прилично недочетов, а в Оренбурге красно-белые позволили хозяевам создать целый ряд опасных моментов у своих ворот. Посмотрим, как итальянскому мотиватору удастся выйти из этой ситуации», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Кубок Спартак СКА-Хабаровск Краснодар Локомотив Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (26)
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koka7751
1474469873
Нечего там смотреть, свинюхи опустятся к зиме.
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Тraumtanzеr
1474469921
Все, у бубнова работа появилась,Спартак слил)
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афоня72
1474470427
Да не готовы многие команды из РПФЛ играть кубковые матчи против пердива! Они пол команды молодежи выставляют на матч, а там бородатые мужики с запредельным настроем их просто затаптывают на поле.
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Zeff
1474472530
Сейчас Спартак завалится в психологическую яму и будет пребывать в депрессии до конца сезона. Теперь для них и Уфа непростой соперник. Посыпятся.
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XaXatyn
1474473175
Я не понимаю почему в кубке стараются молодняк гонять их надо по тихоньку в основу вводить а не кидать на целый матч и потом думать почему нет результата!
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oyabun
1474475120
Бубнов похож на старого, забытого уже всеми проститута. Когда у команды успехи, победы, он в общей струе поет ей дифирамбы - "Ай какой молодец тренер, какие герои футболисты!" Стоит только команде чуть оступиться - сразу глубокомысленное Гэндальфское прорицание - "Я вижу нисходящее движение! Скоро успехам команды придет белый северный зверек".. Я всё понимаю. Чел просто зарабатывает деньги как умеет, а именно своими "мудрыми" комментариями на разных ресурсах. Будем снисходительны. По факту ни для кого не могло быть сюрпризом, то что несыгранный состав, наполовину состоящий из вчерашних дублеров не справился с крепким коллективом взрослых злых мужиков, максимально заряженных на победу. И аналогичный результат ЦСКА тому подтверждение
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Вомбат
1474476145
Я посмотрел эту игру - Спартак явно сливал, жертвуя кубком в пользу борьбы за золото.
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ttter
1474480711
Нечего страшного не произошло
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cska-62
1474482145
Каррера хоть и взял с собой основу, но решил её не выставлять. Больше половины матча играли преимущественно дублёры. Никакой катастрофы нет, ибо Чемпионат страны куда важнее внутреннего Кубка. А вот выступление в Европе - нет. Короче: небольшая неприятность. И не нужно её воспринимать всерьёз. ЦСКА и "Ростов" вон вообще полные дубли выставляли, и тоже проиграли. Что им теперь всем - вешаться? Или готовиться к куда более важным поединкам, чем эти? У нас теперь "цыплят" сначала по осени считают! Ну а весной чьи-то окрепшие петушки и курочки заклюют всех остальных!!!
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Томь вперёд
1474484294
Да никакой катастрофы нет - всё же очевидно: Спартак решил играть на один фронт, и что-то мне подсказывает что именно в этом сезоне всё должно получится!
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