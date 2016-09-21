Бубнов: «Посмотрим, как итальянскому мотиватору удастся выйти из этой ситуации»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «СКА-Хабаровска» (0:1). По словам специалиста, красно-белым это поражение может аукнуться.

«Вылет «Спартака» из Кубка России может крепко ему аукнуться. Во-первых, это провал задачи на сезон; во-вторых, удар по обнадеженным последними результатами болельщикам; в-третьих, психологическое потрясение для самой команды, игравшей прежде на кураже. «Спартак» хорошо выглядел на старте чемпионата, но определенная нисходящая динамика после уверенной домашней победы над «Краснодаром» все-таки прослеживалась. В игре с «Локомотивом» сам Каррера обнаружил прилично недочетов, а в Оренбурге красно-белые позволили хозяевам создать целый ряд опасных моментов у своих ворот. Посмотрим, как итальянскому мотиватору удастся выйти из этой ситуации», – заявил Бубнов.