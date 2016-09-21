Слуцкий: «Обязаны были выигрывать «Енисей» любым составом»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в рамках 1/16 финала Кубка России от «Енисея» (1:2). По словам специалиста, армейцы не могли не прибегнуть к ротации состава.

«Учитывая наш график, мы пытались ротировать состав и при этом сыграть максимально качественно. По-другому просто невозможно. При этом не могу сказать, что приехали составом, который должен был уступать. Моменты были и у нас, и у «Енисея». К сожалению, «Енисей» реализовал больше. Но даже этим вариантом состава мы обязаны были выигрывать. Хозяева сыграли примерно так, как мы и ожидали», – заявил наставник в эфире телеканала «Матч ТВ».