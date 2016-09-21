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  • Слуцкий: «Обязаны были выигрывать «Енисей» любым составом»

Слуцкий: «Обязаны были выигрывать «Енисей» любым составом»

21 сентября 2016, 17:28
18

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в рамках 1/16 финала Кубка России от «Енисея» (1:2). По словам специалиста, армейцы не могли не прибегнуть к ротации состава.

«Учитывая наш график, мы пытались ротировать состав и при этом сыграть максимально качественно. По-другому просто невозможно. При этом не могу сказать, что приехали составом, который должен был уступать. Моменты были и у нас, и у «Енисея». К сожалению, «Енисей» реализовал больше. Но даже этим вариантом состава мы обязаны были выигрывать. Хозяева сыграли примерно так, как мы и ожидали», – заявил наставник в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок ЦСКА Енисей Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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KalterJax
1474468669
Да просто слились с Кубка и всё) так и скажи) а слабый состав это как оправдание)
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кошмарик
1474468977
Слуцкий: «Обязаны были выигрывать «Енисей» любым составом».. дуремар неграмотный..выигрывать У "Енисея".. или обыгрывать "Енисей".. Лёне срочно надо в первый класс.
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Romio-xxx
1474469163
Момент у вас был только один в первом тайме,а потом так себе,неразбериха и сумбур в штрафной Енисея!!!
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Чикомас
1474469930
Леня, скажи уж честно. Защитники-старые, три турнира не потянут, напа, вообще нет нормального....Сдали кубок. Да и не нужен он нам. У нас уже и кубки и суперкубки на вечном хранении, ставить некуда...
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Dobroe Teplo za CSKA
1474471601
Что это было?
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каа
1474471970
Любым составом...но не с каждым тренером..
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mnb 95
1474473722
Много трамвированых и много игр, но Енисей должны были обыгрывать.
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a-rakhmatov
1474474924
Леня, поздно пить боржоми, когда отвалилась печень)))
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mazahir
1474490662
Енисей- КОСМОС!
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Zeff
1474558334
Тренер никакущий.
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