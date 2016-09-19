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  • Луческу: «Были вратарские ошибки с «Ростовом», затем в Израиле, и мы были в шоке»

Луческу: «Были вратарские ошибки с «Ростовом», затем в Израиле, и мы были в шоке»

19 сентября 2016, 23:02
31

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с вратарями после матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), в котором ворота петербуржцев защищал Михаил Кержаков.

«Я буду очень внимателен ко всем нашим вратарям. Я понимаю, что каждый может допускать ошибки и вратари находятся на последнем рубеже, но когда это череда ошибок – я задумываюсь. Ошибки были с «Ростовом», затем в Израиле, и мы были в шоке, когда пропустили такой нелепый гол. В этом плане есть над чем поразмышлять», – сказал Луческу.

Также наставник оценил игру Александра Кокорина.

«Я уже говорил и повторяю – у него невероятные качества: он очень быстрый, агрессивный, играет двумя ногами, хорош вверху. Нужно времени, чтобы он понял, как лучше использовать все своим качества, а качества у него очень хорошие. Нужно соблюдать многие моменты, на которые мы обращаем его внимание: знать, когда возвращаться в оборону, когда придержать мяч при выходе из обороны, чтобы позволить команде выйти в атаку. Многие моменты нужно пересматривать, и для этого нужно время. Нелегко ментально менять старые привычки и переходить к тому, что мы требуем. На сегодняшний день я доволен Кокориным».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (31)
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ААМ
1474315598
Говорит по делу, хотя аванс Кокорину великоват.
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tilvan
1474315753
Лодыгин уже не торт, надо Кержакова ставить - он тащит
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ttter
1474316135
У Лодыгина очень много понтов это ему серьёзно мешает
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Zeff
1474316505
Давно пора Кержакова ставить.
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Бриг
1474316707
Лодыгин чего-то не понимает. В третий раз сядет на лавку окончательно.
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Diman67
1474316727
про кокошку он может и прав. помнится был в шахте луиз адриано. по-началу тоже деревяшкой был. но со временем вырос в приличного форварда. время и грамотный тренер творят с футболистами чудеса. единственное что, пока кокошка растёт, ставить стабильно в основу его опасненько :)
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marslond
1474318560
Лодыгин надолго на лавку может засесть. Луческу не любит ротацию вратарей, но в этом случае это вынужденная мера.
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007abdul007
1474320193
Луческу понял, что лодырка посредственный вратарь уровня фнл
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a-rakhmatov
1474339429
У цыгана звездный час)))
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sochi-2013
1474344422
Надо признать, что Зенит прибавляет.
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