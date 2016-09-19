Луческу: «Были вратарские ошибки с «Ростовом», затем в Израиле, и мы были в шоке»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с вратарями после матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), в котором ворота петербуржцев защищал Михаил Кержаков.

«Я буду очень внимателен ко всем нашим вратарям. Я понимаю, что каждый может допускать ошибки и вратари находятся на последнем рубеже, но когда это череда ошибок – я задумываюсь. Ошибки были с «Ростовом», затем в Израиле, и мы были в шоке, когда пропустили такой нелепый гол. В этом плане есть над чем поразмышлять», – сказал Луческу.

Также наставник оценил игру Александра Кокорина.

«Я уже говорил и повторяю – у него невероятные качества: он очень быстрый, агрессивный, играет двумя ногами, хорош вверху. Нужно времени, чтобы он понял, как лучше использовать все своим качества, а качества у него очень хорошие. Нужно соблюдать многие моменты, на которые мы обращаем его внимание: знать, когда возвращаться в оборону, когда придержать мяч при выходе из обороны, чтобы позволить команде выйти в атаку. Многие моменты нужно пересматривать, и для этого нужно время. Нелегко ментально менять старые привычки и переходить к тому, что мы требуем. На сегодняшний день я доволен Кокориным».