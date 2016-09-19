Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Созин: «В успехах «Спартака» есть вклад Аленичева»

19 сентября 2016, 18:23
3

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что в нынешних успехах «Спартака» весомая заслуга бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.

«Спартак» реально заиграл. Мы живем какими-то воспоминаниями: стеночки, забегания, дождливая погода. Но сейчас все не так. Последние 10 лет у красно-белых был один матч в году – дерби с ЦСКА. В играх с ними был ажиотаж, была пена изо рта. Отличительной чертой этого «Спартака» стало то, что он стал обыгрывать команды уровня «Оренбурга» и «Амкара», находящиеся в нижней восьмерке. Если бы я сказал, что это привнес Массимо Каррера, то, наверное, слукавил. Не может человек прийти и сразу наладить игру. Футболисты остались те же, структура не поменялась. Чудес не бывает. Фундамент в плане физподготовки в межсезонье закладывал штаб Дмитрия Анатольевича. Без физической базы ни одна команда заиграть не сможет. Следовательно – свой вклад Аленичев внес.

Мы знаем, какая игра была у «Спартака» на старте сезона при нем. Была крупная победа над «Арсеналом» и провал с АЕКом. Понятно, что после того матча отставка напрашивалась. Мое мнение, что Федун брал Аленичева в «Спартак» под давлением общественности. И, когда тренер провалился, у владельца оказались развязаны руки, и при первой же возможности Леонид Арнольдович его снял. Каррера же очень удачно подхватил эстафету. Я, конечно, не присутствую на установках и тренировках, но Массимо сейчас смотрится очень сильно. Другой вопрос – если фундамент заложил Аленичев, неясно, на сколько его хватит.

Говорят, что Каррера мотивировал игроков, но я не совсем понимаю, что значит слово «мотиватор» в футболе. Может, у Массимо получилось донести до игроков свое видение игры, то, как он видит игру команды. Но тактика мертва без физики, потому заслуга Аленичева в нынешних успехах «Спартака» определенно есть», — сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1474299473
Вот вот нужно уметь донести до игроков.
Ответить
VVM1964
1474299663
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН !!!!
Ответить
Aztec58
1474307421
Член комитета в курсах на каком месте Амкар?
Ответить
Главные новости
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
1
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
2
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Все новости
Все новости
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
1
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
3
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
10
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+