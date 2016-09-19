Созин: «В успехах «Спартака» есть вклад Аленичева»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что в нынешних успехах «Спартака» весомая заслуга бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.

«Спартак» реально заиграл. Мы живем какими-то воспоминаниями: стеночки, забегания, дождливая погода. Но сейчас все не так. Последние 10 лет у красно-белых был один матч в году – дерби с ЦСКА. В играх с ними был ажиотаж, была пена изо рта. Отличительной чертой этого «Спартака» стало то, что он стал обыгрывать команды уровня «Оренбурга» и «Амкара», находящиеся в нижней восьмерке. Если бы я сказал, что это привнес Массимо Каррера, то, наверное, слукавил. Не может человек прийти и сразу наладить игру. Футболисты остались те же, структура не поменялась. Чудес не бывает. Фундамент в плане физподготовки в межсезонье закладывал штаб Дмитрия Анатольевича. Без физической базы ни одна команда заиграть не сможет. Следовательно – свой вклад Аленичев внес.

Мы знаем, какая игра была у «Спартака» на старте сезона при нем. Была крупная победа над «Арсеналом» и провал с АЕКом. Понятно, что после того матча отставка напрашивалась. Мое мнение, что Федун брал Аленичева в «Спартак» под давлением общественности. И, когда тренер провалился, у владельца оказались развязаны руки, и при первой же возможности Леонид Арнольдович его снял. Каррера же очень удачно подхватил эстафету. Я, конечно, не присутствую на установках и тренировках, но Массимо сейчас смотрится очень сильно. Другой вопрос – если фундамент заложил Аленичев, неясно, на сколько его хватит.

Говорят, что Каррера мотивировал игроков, но я не совсем понимаю, что значит слово «мотиватор» в футболе. Может, у Массимо получилось донести до игроков свое видение игры, то, как он видит игру команды. Но тактика мертва без физики, потому заслуга Аленичева в нынешних успехах «Спартака» определенно есть», — сказал Созин.