«Ростов» не стал оспаривать решение УЕФА частично закрыть домашнюю трибуну на матч Лиги чемпионов

Руководство «Ростова» приняло решение не оспаривать вердикт УЕФА частично закрыть трибуну стадиона «Олимп-2» на ближайший домашний матч Лиги чемпионов. Таким образом, желто-синие обязаны сократить число мест на Восточной трибуне минимум на 1,5 тысячи персон.

Напомним, донской клуб был наказан за расистское поведение своих болельщиков во время ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1). Ближайшая домашняя игра «Ростова» в главном еврокубке пройдет 28 сентября против ПСВ.