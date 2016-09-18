Гаджиев: «Амкар» провел одну из наиболее квалифицированных игр в этом году»

Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев доволен игрой своей команды в матче с «Тереком» (3:1), который проходил в рамках 7-го тура РФПЛ.

«Я доволен тем, как команда провела эту игру, доволен тем, как играли, когда проигрывали, когда была ничья. И, конечно же, когда смогли сохранить преимущество, поведя в счeте, особенно после того как «Терек» большими силами пошел вперед, чтобы отыграться. Мне кажется, что это одна из наиболее квалифицированных игр нашей команды в этом году», — сказал специалист.