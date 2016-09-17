Рахимов: «Мы опять пропустили очень глупые голы»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча седьмого тура РФПЛ против «Амкара» (1:3).

«Я не думаю, что ошибки в обороне – это несыгранность, но понимали, что соперник тяжелый, потому что будет играть от обороны. Нам было важно повести в счете и мы повели, но, к сожалению, мы опять пропустили очень глупые голы. Не знаю, был ли пенальти в наши ворота, борьбы в штрафной много было. Думаю, первый гол надломил команду, после него у «Терека» был шок, но, в то же время, со штрафного пропустили и второй мяч.

Сказал ребятам, что в желании не могу им отказать, они пробовали. Той сыгранности, что была в прошлом году, пока нет, но к этому нужно стремиться», – сказал Рахимов.