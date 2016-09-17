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  • Роналду и Бэйл не помогут «Реалу» в матче против «Эспаньола»

Роналду и Бэйл не помогут «Реалу» в матче против «Эспаньола»

17 сентября 2016, 15:00
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл пропустят матч 4-го тура Примеры против «Эспаньола» из-за проблем со здоровьем. Данную информацию подтвердил главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

«У Роналду – ангина. Он не поедет с нами и останется дома. Что касается Бэйла, то Гарет имеет проблемы с бедром. Мы не будем рисковать его здоровьем. Хочется, чтобы он был максимально готов к следующему поединку. У нас есть игроки, которые смогут заменить наших лидеров», – сказал Зидан.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Эспаньол Реал Роналду Криштиану Бэйл Гарет Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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fakel-vrn
1474187321
у роналду ангина...полетит лечить в морокко
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